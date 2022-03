Cooperativas Extremadura exige servicios mínimos en la huelga del transporte ante los "graves problemas"

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha exigido hoy a la Plataforma Nacional de Transporte que garantice unos servicios mínimos en la huelga que se lleva a cabo desde el pasado lunes, alertando de los gravísimos problemas que está registrando ya el sector agroalimentario de la región, que se ve obligado a paralizar su actividad de producción de alimentos mientras que las explotaciones ganaderas carecen ya de piensos para alimentar al ganado.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura respeta las reivindicaciones que han motivado esta huelga de transporte, coincidiendo además con ellas ante el constante incremento del coste de los carburantes y la falta de rentabilidad que supone.

“Sin embargo, lo que no se puede hacer es perjudicar a otros sectores, como es el agrícola, que no puede sacar sus productos, tiene operaciones paralizadas y no llegan insumos para los agricultores; y como la ganadería, porque muchos de nuestros ganaderos no tienen ya con qué alimentar a sus animales”, explica el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Ángel Pacheco.

La unión de cooperativas extremeñas califica la situación actual del sector agroalimentario de la región como insostenible por las negativas consecuencias de la huelga de transporte y reclama sensatez para no paralizar su actividad en un momento muy sensible.





Así, ha solicitado que se garantice durante esta huelga de transportes el suministro de alimentos de primera necesidad para la población por parte del sector agroalimentario extremeño y el abastecimiento de piensos para que los ganaderos puedan dar de comer a su ganado.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura considera que ningún sector debe producir a pérdidas, como ocurre en el caso del transporte y del agrario, pero remarca que la defensa de las legítimas reivindicaciones no puede poner en peligro el abastecimiento de productos en el sector agroganadero de la región.