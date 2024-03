Comunidad de Regantes: "Sabemos que no hay ganas en Europa de que la agricultura salga adelante"

La Comunidad de Regantes de Tierra de Barros se agarra a la posibilidad de que el regadío acabe construyéndose, aunque los últimos acontecimientos no invitan al optimismo.

La Comisión Europea no da el visto bueno. Argumenta que no se han aclarado las dudas sobre la viabilidad del mismo y pide que se incluya en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana. La Junta, que dice no tirar la toalla, ya estudia en qué invertir los fondos que estaban destinados al regadío, y es que el dinero del Plan de Desarrollo Rural debe gastarse antes de diciembre de 2025 para no perderse.

José Manuel Sánchez, técnico de la Comunidad de Regantes, ha afirmado en COPE, tras la reunión, esta semana, de la Comisión Europea, Junta y Confederación Hidrográfica del Guadiana que “no es un mazazo. Sabemos que no hay ganas en Europa de que la agricultura salga adelante. Hay muchos intereses. Vive más gente del control y gestión del medio ambiente”.

Sánchez añade que está toda la documentación para que se licite el proyecto, pero falta la financiación. Sin el dinero, no hay regadío. “El plan hidrológico es trasposición directa de la Directiva Marco del Agua y está hecho para que no haya problemas de financiación europea. Lo pone por escrito”.

La Comunidad de Regantes quiere ver el vaso medio lleno y pensar que, con un acuerdo entre administraciones, se conseguirán los fondos para hacer el regadío.