ASAJA Extremadura estalla contra la delegada del Gobierno: "Es una mercenaria política"

Los presidentes de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, y Asaja APAG Cáceres, Ángel García Blanco, han mostrado su apoyo a las reivindicaciones y a las movilizaciones de los transportistas, y han acusado al Gobierno de "ser el culpable de los problemas existentes, por la falta de soluciones".

Y es que "no puede ser que todos los sectores coincidamos en salir a la calle, como se vio en Madrid el pasado domingo o estamos viendo ahora, algo que es provocado por el actual Gobierno de España", ha señalado Metidieri, quien ha apuntado que comparten "todas sus reivindicaciones, porque sus peticiones son como las nuestras".

Sin embargo, ha hecho un llamamiento a que "se garanticen los servicios mínimos, porque no podemos permitir que nuestro ganado se muera en las explotaciones por falta de alimento", ha señalado el presidente de APAG Extremadura Asaja, quien ha pedido el compromiso de que se acceda al transporte de los animales y las materias primas.

Según ha señalado, lo que está ocurriendo "no es fruto de la casualidad", sino "consecuencia del actual gobierno y las políticas que está llevando, a lo que se suma una actitud autoritaria", señala esta organización.

En ese sentido, Metidieri ha lamentado que en vez de sentarse a escuchar con los sectores perjudicados, "lo que están haciendo es insultar", ya que "ahora a los transportistas, antes a los agricultores y ganaderos y cuando estén otros, les tocará también".

Audio





Por su parte, Ángel García Blanco ha considerado que "no puede ser que haya dinero para ciertas políticas, sociales, a las que se destinan 20.000 millones de euros, y luego no hay para los sectores productivos", tras lo que ha criticado a los sindicatos y sus últimas declaraciones, "demonizando a los colectivos que se manifiestan", a los que ha pedido que "rectifiquen, porque si no será muy complicado seguir trabajando con ellos".

Por último, ambos han coincidido en criticar la labor de la delegada del Gobierno en Extremadura que "solo sale a insultar y descalificar" haciendo su labor como "mercenaria política" por lo que le han pedido mesura y que deje de insultar y descalificar a los sectores que "estamos en la calle, hartos de trabajar a pérdidas", ha señalado Metidieri.

COALICIÓN ELECTORAL DE ASAJA

Por otra parte, los presidentes de APAG Extremadura Asaja y Asaja APAG Cáceres han confirmado que concurrirán en coalición a las elecciones al campo, que se celebrarán el próximo 8 de mayo, bajo la marca ASAJA.

Ambos dirigentes agrarios se han mostrado convencidos de que "reeditarán" la victoria electoral lograda en las anteriores elecciones en las que esta coalición obtuvo una gran ventaja sobre la segunda y han considerado muy positiva la imagen que se está trasladando de unidad a todo el campo y a todos los socios de Asaja.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto al propio proceso electoral, desde ambas organizaciones agrarias han acusado a la Junta de "pucherazo" con el censo electoral, puesto que han desaparecido del mismo muchos socios de la coalición en ambas provincias.

Además, también han criticado que se haya fijado como fecha de las votaciones el 8 de mayo, en una "época de gran actividad agrícola, por lo que parece que la administración lo único que busca es una participación baja", ha concluido.