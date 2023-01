APAG Asaja alerta de que hay dos mil hectáreas del regadío de Barros que no podrán pasar a cultivo permanente

APAG Extremadura Asaja alerta de que hay dos mil hectáreas del proyecto de regadío de Tierra de Barros que no podrán pasar de tierra de labor a cultivo permanente.

El presidente de esta organización agraria, Juan Metidieri, ha afirmado que “la indignación es máxima” entre los agricultores ya que “hay oscuridad y falta de transparencia” de la Junta sobre esta gran obra.

Para Metidieri las dudas se han apoderado de los agricultores, ya que hay 2.000 hectáreas en “zonas sensibles” en la que no se podrá cultivar, no se podrá cambiar de vaso a espaldera y el olivar tradicional no podrá transformarse en olivar intensivo o superintensivo.

Metidieri también pide que se den fechas sobre un proyecto cuya obra aún no se ha licitado, y que tiene un presupuesto de 272 millones de euros.