Anuncian movilizaciones si las multinacionales no suben el precio que pagan por el tabaco extremeño

Asaja no descarta volver a las movilizaciones si las multinacionales tabaqueras no suben el precio que pagan por el kilo de tabaco producido en la región que se sitúa en estos momentos en los 2,35-2,39 euros kilo, muy por debajo de los costes de producción que está en 2,90 euros kilo debido al incremento de los insumos, denuncian.

Por ello desde la organización agraria exigen a CETARSA, que tiene que firmar los contratos con las multinacionales el 30 de marzo, que sea exigente en la negociación de los precios, ha manifestado Ángel García Blanco, presidente de Asaja extremadura.

También advierten a una de las multinacionales, BAT, que de no comprar tabaco extremeño esta temporada iniciarán un boicot en medios de comunicación, redes sociales y estancos.

García Blanco ha recordado que el aumento "desmesurado" de los costes de producción por la subida del gasóleo, que ha pasado de 0,60 a 1,40 euros el litro (230%); los fertilizantes de 0,5 a 0,9 (80%); la electricidad en casi un 400%, y la subida salarial de "más de un 38% en los últimos tres años", hacen peligrar este cultivo del que viven unas 5.000 personas en la comarca del Campo Arañuelo.

"Lo peor no es solo este incremento de los costes sino las nuevas exigencias de los fundamentalistas ornitológicos que han conseguido imponer desde Bruselas y que no son exigibles al tabaco que las multinacionales importan de otras partes del mundo, ya que se prohíben determinados productos para desbrotar que no se exigen a los tabacos importados", se ha lamentado.