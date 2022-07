Agricultores extremeños advierten con cortes de tráfico en plena operación verano si no le permiten tractorada

La Plataforma en Defensa de Nuestro Campo convoca una tractorada el próximo martes, 12 de julio, para protestar por la situación "insostenible" que padece el sector agrario como consecuencia de la sequía y la subida de los costes de producción.

La manifestación se iniciará con varias columnas que partirán desde distintos puntos de la región y confluirá en Badajoz ante la Delegación del Gobierno en Extremadura.

La protesta ha sido convocada por Asaja (APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres), La Unión Extremadura, Aseprex, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga), la Asociación Profesional de Agricultores de Don Benito y Comarca y la Asociación de Agricultores del Valle del Jerte y Comarcas Vecinas.

En rueda de prensa este martes en Mérida, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha asegurado que la situación "está cada vez más insostenible, no sólo en el sector primario, sino en todos los sectores de la sociedad".

Asimismo, tras incidir en que esto "no es sólo un problema del campo, es un problema de todos", ha añadido que ante esto van a tener que ir "endureciendo" las medidas reivindicativas, explica en nota de prensa la Plataforma en Defensa de Nuestro Campo. "No podemos asumir los costes de producción", ha señalado a su vez el presidente de La Unión Extremadura, Luis Cortés.

A la "escalada" de los precios y el "problema" de la sequía se une también la "presión" de las grandes cadenas y los centros de comercialización, según ha apuntado el presidente de Agryga, Herminio Íñiguez, quien alerta de que "el campo se hunde, estamos desanimados".

"Hemos llegado a un límite. No sabemos ya qué hacer, no nos queda más remedio que hacernos escuchar", ha declarado por su parte la presidenta de la Asociación de Agricultores de Don Benito, Natalia García. "No hay vuelta atrás. Terminada esta campaña, la situación se pondrá tensa", ha advertido igualmente el presidente de Aseprex, Juan Francisco Rodríguez.

La Plataforma ha lamentado, al mismo tiempo, que la Delegación del Gobierno ha "denegado" la solicitud de esta manifestación, en lo que considera "un acto sectario". "No se puede entender que se coarte de esta manera el derecho a la libre expresión. Ya está bien de este tipo de decisiones caciquiles y sectarias por parte de nuestra delegada", ha afirmado Juan Metidieri, quien ha instado a la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, a "recapacitar y permitir esa tractorada".

En cualquier caso, la Plataforma, que ha presentado recurso, asegura que la manifestación "se va a llevar a cabo sí o sí" y advierte de que, si no se autoriza la tractorada, habrá una movilización "más contundente" los días 29 de julio y 1 de agosto, coincidiendo con la 'operación salida' de agosto. "Habrá cortes de carretera donde se quedará bloqueada totalmente la comunidad autónoma", anticipa la Plataforma.