Bibiano Serrano, del PP, sobre el regadío de Barros: "La Junta engaña a la gente; nos venden la moto"

En COPE, hemos entrevistado al diputado popular en la Asamblea de Extremadura Bibiano Serrano sobre el regadío de Tierra de Barros.

La consejera García Bernal dijo hace unos meses en Almendralejo que la licitación de la ejecución de las obras se iba a llevar a cabo en el primer cuatrimestre de este año. El secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías, amplió ese plazo a todo este año.

El proyecto está considerado de interés general en los presupuestos del Estado, pero no hay financiación aún. No hay partidas. No hay un cuadro de inversiones.

Serrano se muestra “escéptico”, ya que “no hay uno solo informe que ayude a ser optimista”.

El diputado popular comenta que, como dijo en la legislatura 2015-2019, “no se iba a poner una sola tubería”.

Dado que el presupuesto inicialmente asignado es de 193 millones de euros y que se trata de gastos regulados por el plan FEADER de la Unión Europea, "este importe tiene que estar ejecutado antes de que finalice 2025", un plazo que, a juicio de PP y Cs, no es posible de cumplir.

Por ello, PP y Cs habían pedido dotar de presupuesto suficiente a todas y cada una de las anualidades del nuevo periodo de programación 2023-2027 correspondiente a la operación de Nuevos Regadíos financiada por FEADER, incluida en el Plan Estratégico Nacional de aplicación de la PAC a partir de 2023, "para conseguir que la transformación de regadío de Tierra de Barros sea una realidad". Esa propuesta fue rechazada por PSOE y Unidas en la Asamblea de Extremadura.

La propuesta también instaba a conseguir la participación del Ministerio de Agricultura en la financiación de este proyecto, declarado de interés nacional, "con el fin de que éste sea menos gravoso para los agricultores y para las arcas de la Junta de Extremadura".

Serrano tiene claro que la Junta “engaña a la gente. Los extremeños tienen que abrir los ojos. Nos venden la moto”.