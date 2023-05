¿Quieres conocer a la persona que hay detrás del candidato?

¿Quieres conocer cómo es el día a día de María José Catalá? Atento, porque el próximo lunes 15 de mayo podrás escuchar, en formato podcast, cómo son 24 horas en la vida de la candidata del PP a la alcaldía de Valencia.

Los micrófonos de COPE València han recogido los sonidos de cada momento, empezando por los más personales y familiares, hasta los propios de la política. Desde que dejan a su pequeña Júlia en el colegio, hasta que termina la jornada con un capítulo de "The Last of Us".