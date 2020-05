Los hoteleros valencianos en pie de guerra:"no hemos causado esta crisis, no podemos asumir sus consecuencias"

"Si una única representante canaria ha podido negociar unas buenas condiciones para sus empresarios reclamamos qué están haciendo los diputados valencianos que no están negociando con su voto las mejores condiciones para nosotros como empresarios y para nuestro trabajadores." Así de contundente se muestra vía telemática Nuria Montes, Secretaria General de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC)

Qué están haciendo los diputados valencianos

Con semblante serio afirma que "no hemos causado esta crisis no podemos asumir sus consecuencias." En cuanto a las diferencias patentes entre los avances en diferentes comunidades como la Canaria, Montes concluye que reclaman " que se articule legalmente en la mayor brevedad el acuerdo sectorial firmado con sindicatos para todo el territorio nacional porque será lo único que proporcione una cobertura y una protección a este sector hasta que podamos recuperar la actividad normal."

NO A LA IMPROVISACIÓN DURANTE LA DESESCALADA

La Secretaria General de Hosbec cuestiona el proceso de desescalada, "no nos parece el masadecuada. Después de casi dos meses es inadmisible que las reaperturas estén presididas por una descoordinación e improvisación manifiestas. No puede ser que empresarios estén preparando sus negocios para hoy y que se les comunique con menos de 48 horas que en muchos casos no va a poder ser así con las pérdidas y perjuicios que ello conlleva."

Piden a los responsables políticos y públicos que se encargan de la desescalada que pongan toda su eficacia y profesionalidad y tengan una mayor empatía con los que estamos sufriendo este drama económico y personal con el que nos encontramos.