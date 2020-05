5 encantadores destinos que visitar sin salir de la provincia de Valencia

Valencia ya se encuentra sumergida en la fase 1 de la desescalada y con ello no solo se han abierto bares, restaurantes y comercios, si no que podemos hacer pequeñas escapadas dentro de la misma provincia. Hacer deporte al aire libre, senderismo en familia o visitar localizaciones valencianas que todavía no hemos descubierto son alguno de los planes que nos permite realizar la movilidad en nuestro propio vehículo durante la fase 1.

Estas son las cinco escapadas dentro de la provincia de Valencia que no debes perderte:

ZONA DEL SALTO DE LA NOVIA

Ubicado en el la localidad de Navajas este es un lugar de gran belleza donde se puede encontrar una de las cascadas más bonita de la provincia de Valencia con más de 60 metros de altura que vierte sus aguas en un bello estanque donde se juntan diferentes formas que el paso de los años y la erosión ha provocado en montañas y en el propio cauce del río.

Una de las cascadas más bonita de la provincia de Valencia

Dentro del paraje natural del “Salto de la Novia”, enfrente de la Cascada se divisa el monte Rascaña y en su interior la enigmática Cueva del Reloj que debe su nombre a la puntiaguda piedra que podemos encontrar en su puerta y cuya proyección gracias a los rayos del sol, señalaba la hora a los agricultores que frente a ella trabajaban sus campos.

​Además el lugar cuenta con una leyenda que puedes descubrir en la web del Ayuntamiento de Navajas.

Ayto de Navajas

CASTILLO DE XÀTIVA

En la localidad de Javita se encuentra uno de los castillos más espectaculares de la Comunidad Valenciana. Una doble fortaleza situada en la sierra del Castell, sobre Xàtiva, por la situación estratégica de la ciudad ha sido escenario y testimonio de numerosos conflictos. Desde el castillo bajan las murallas que abrazaban la Xàtiva altomedieval. Nos encontramos ante una de las joyas de la ciudad, de arquitectura imponente, declarada Bien de Interés Cultural. Además la zona de los alrededores del Castillo nos permite un bonito paseo con familiares o amigos para poder estirar las piernas.

El castillo ha adaptado ya sus visitas a la denominada "nueva normalidad" para poder cumplir con las medidas sanitarias establecidas y crear recorridos seguros para los visitantes.

Web de Turismo de Játiva

L'ALBUFERA

Según los expertos en fotografía los atardeceres de la Albufera son unos de los más bonitos de toda España. La zona de la Albufera y sus municipios colindantes son una escapada genial para poder realizar durante la desescalada sin salir de la provincia de Valencia. Además podemos aprovechar la visita para poder tomarnos una auténtica paella valenciana en alguna de las terrazas de los restaurantes más emblemáticos de Valencia que se encuentran por la zona.

Además la zona cuenta con un carril bici desde la ciudad de Valencia de más de 20 kms.

Ayuntamiento de València

HOCES DEL CABRIEL

Es otro de los destinos que pertenecen, no en su totalidad, a la provincia de Valencia, que podemos disfrutar durante esta Fase 1 es el parque natural de las Hoces del Cabriel. Hay múltiples y diversas rutas de senderísmo adaptadas a distintos niveles para poder disfrutar del deporte al aire libre lejos de aglomeraciones.

Turisme Comunitat Valenciana

SIERRA CALDERONA

Son varias las rutas de senderismo que podemos recorrer de forma sencilla en la Sierra Calderona. Caminando por ellas podremos sentirnos parte de la naturaleza y admirar bonitos paisajes desde diversos miradores.Ruta del Garbí por ejemplo es la más cercana a Valencia y nos aseguramos no salir de la provincia. La ruta, que apenas se tarda en recorrer una hora, es circular y también pasa por la Ermita de la Santa Cruz del Garbí.

Turisme Comunitat Valenciana

Algunas atracciones de los emplazamientos pueden permanecer cerradas a causa del COVID-19 como el centro de observación de aves de las Hoces del Cabriel.