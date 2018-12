Zaplana defiende su inocencia

El ex president de la Generalitat y ex ministro, Eduardo Zaplana rompe su silencio desde el Hospital la Fe. Después de siete meses en la prisión de Picassent, y ahora en el hospital por el agravamiento de su leucemia, el expresident de la Generalitat y exministro, a través de su mujer, ha hecho público un comunicado defendiendo su inocencia.

No entiende porqué se le mantiene en esa prisión preventiva, asegura que dado su estado de salud es "imposible" que pueda fugarse de España porque, además, para él sería una "indignidad", ya que asegura que es inocente. Además Zaplana insiste en que lo que más le preocupa no es su salud, porque por encima de de ello está la defensa de su honor y su nombre, y el recuerdo que de mi nombre quede a mis hijas y nietos". Y afirma textualmente: "Jamás cobré comisión alguna por unas adjudicaciones públicas y jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví y de cuya labor me siento muy orgulloso".

Además, El peridódico de Aqui, publica el informe que el jefe del servicio de hematología del Hospital la Fe, el doctor Guillermo Sanz, ha enviado al juzgado 8 de Valencia, que es el que ha denegado sistemáticamente a Zaplana el cumplir el arresto en su domicilio, en el que asegura textualmente que “el caso de este paciente es una bomba de relojería con posibilidad de muerte súbita e inesperada”.

Las secuelas de problemas previos pulmonares y cardiovasculares que ha presentado fundamentalmente, los medicamentos que está obligado a tomar, y la grave situación de inmunodeficiencia que presenta similar a la que presentaban los pacientes con SIDA antes de disponerse de medicamentos anteretrovirales, convierten a a Eduardo Zaplana en una bomba de relojería pudiendo sobrevenirle la muerte de forma súbita e inesperada.

En este informe, con fecha 20 de diciembre, el doctor asegura que el paciente continua presentando un grave riesgo infeccioso y se le programan pruebas para este príoximo día 26. Desde su ingreso en prisión, el paciente ha presentado grave deterioro en general, agravamiento acentuado con dos procesos infecciosos de riesgo vital. Las complicaciones infecciosas que muy posiblemente presentará el paciente en las próximas semanas progresarán de forma súbita, por lo que un retraso de horas en su tratamiento comprometen seriamente su vida.