El Zapato Góndola de Miralda sorprende a vecinos y visitantes de València con un 'Paseo' artístico

Vecinos y visitantes de València se han topado este jueves con un gran zapato recorriendo diversos puntos emblemáticos de las calles de la ciudad. Se trata del Zapato Góndola (1990-2023), una gran escultura en forma de zapato concebida a escala del pie de la Estatua de la Libertad y cuyo paseo por la capital del Turia se inscribe dentro del proyecto artístico 'Honeymoon: Unclassified', de Antoni Miralda. De este modo, un peculiar cortejo recorre toda la ciudad y establece puentes entre el Viejo y Nuevo Mundo.

Desde hoy, Miralda proyecta su visión del arte y de la creación como proyecto colectivo y compartido con las ciudades, con sus monumentos y paisajes y con sus habitantes a través de una exposición en Bombas Gens y de un paseo por la capital valenciana con un elemento conocido y destacado de su obra, el "el zapato de la Liberty".

La exposición, 'Miralda. Honeymoon: Unclassified', y el recorrido por València, el 'Passeig', conforma una propuesta conjunta a la que Miralda invita a participar y a formar parte de ella abiertamente, a todos los ciudadanos que lo deseen. La iniciativa se enmarca alrededor de su serie 'Honeymoon Project' y en ella participan junto al centro de arte Bombas Gens, distintas comunidades e instituciones locales.

Una degustación elaborada por el chef Ricard Camarena elaborada con productos vinculados a València y al Mediterráneo completa la oferta del artista en la ciudad, teniendo en cuenta el espacio que la comida juega en su obra. Esta degustación, Vale-Vene Tast, propone un viaje simbólico entre Venecia y Valencia a través de sabores y aromas de productos de la gastronomía local tradicional de ambos lugares.

"Yo no he inventado nada. La comida, los ingredientes, el contacto con la tierra y el mar, eso es cultura y ha estado siempre. Siempre ha habido interés por los alimentos", ha afirmado al respecto durante la presentación de los actos que llevará a cabo en la ciudad. "Servir, comer, de qué manera se hace. Qué se come, qué no se puede comer. Es algo tan rico de matices que a mí siempre me ha interesado mucho", explica el creador.

'Honeymoon Project (1986-1992) es un proyecto de Antoni Miralda (Barcelona, 1942) que tuvo lugar a través de una serie de acciones ceremoniales en torno al enamoramiento y posterior enlace matrimonial entre dos monumentos históricos: el de Cristóbal Colón, en el puerto de Barcelona, y la Estatua de Libertad, en la bahía de Nueva York.

Las iniciativas que recoge se han desarrollado con la premisa de crear un proyecto intercontinental que celebrara el intercambio de ideas, productos y tradiciones entre dos culturas situadas a ambos lados del Atlántico y con el fin de poner de manifiesto una relación naturalmente antagónica entre dos simbologías, la conquista y la libertad.

'Honeymoon Project', emulando el viaje de novios de una pareja por distintos lugares aunque en distintos momentos, se celebró a través de una treintena de actas y ceremoniales abiertos al público y con la implicación de miles de participantes. Esta iniciativa generó alrededor de 40 objetos entre vestidos, zapatos, anillos y otros como regalos que fueron diseñados y realizados a medida de los monumentos. La propuesta se llevó a cabo en tres continentes --Europa, América y Asi-- con la complicidad de más de 20 ciudades a las que ahora se suma València.

'Honeymoon: Unclassified' engloba las tres iniciativas que se desarrollarán en la capital valenciana, tanto la exposición, como el paseo y la degustación. La muestra, que se inaugurará el 27 de abril a las 20.00 horas desvela los proyectos inéditos que Miralda concibió en el marco de 'Honeymoon Project' y que nunca llegaron a realizarse.

Esta exhibición permanecerá abierta al público hasta el 26 de noviembre próximo y está comisariada por la directora artística de Bombas Gens, Sandra Guimarães. La muestra presenta además una serie de dibujos preparatorios originales de los regalos de boda y acciones ceremoniales no realizadas, así como otros materiales documentales que contextualizan y trazan una cronología de los hitos principales del proyecto. Todo se acompaña de un 'TimeLine' en el que se relata el recorrido y los principales hitos de 'Honeymoon Project'.

Por lo que respecta al paseo, lo protagoniza el Zapato Góndola (1990-2023), una gran escultura en forma de zapato concebida a escala del pie de la Estatua de la Libertad y convertida en góndola como regalo de Venecia a esta imagen por su enlace dentro 'Honeymoon Project'.

La pieza circula esta mañana por València como 'La sabateta de la Liberty', se presentó por primera vez en el Pabellón Español de la 44 Bienal de Venecia, en 1990, y navegó por su Gran Canal. Después tuvo una larga estancia en Estados Unidos y llegó a España por primera vez para incorporarse a la colección del Reina Sofía tras ser depositada por la fundación del museo.

PUESTA A PUNTO

El zapato, que ha sido puesto a punto para el paseo por València en el taller del artista fallero Manolo Martín ubicado en la Ciudad del Artista Fallero de esta urbe, ha iniciado su recorrido en este punto.

Portado por un remolque, acompañado por su creador, invitados, un grupo de performance y todos los que se quieran unir a esta actividad, el itinerario contempla paradas en la Ermita de Vera, al puerto, al Cabanyal, a la Plaza de la Virgen, a la Plaza de la Reina y el Mercado Central.