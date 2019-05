yoelijo pide a Puig diálogo para no volver a los tribunales

Los responsables de la campaña #yoelijo pide a la Generalitat que respete la Consitución o se verá obligada a seguir acudiendo a los tribunales para defender la libertad educativa. Por cierto, unos tribunales que les han dado la razón en la eliminación de los conciertos, el modelo lingüístico o el recorte de unidades bachillerato.

El portal impulsado por diversas entidades sociales y académicas además de las tres diócesis de la Comunidad ha pretendido concienciar sobre la importancia para la sociedad de poder elegir libremente el centro escolar en el que los padres decidan matricular a sus hijos. Sin educación en libertad, no hay democracia es el lema que ha presidido la exitosa campaña, que ha logrado recabar mas de 30,000 firmas y que confía que el nuevo gobierno sirva para corregir los errores de la pasada legislatura.

Así, han recordado las recientes palabras del presidente del Consell en funciones Ximo Puig, defendiendo el "diálogo" para reclamar también eses dialogo en el sector educativo. También han defendido la importancia de lograr un pacto de estado a nivel educativo que respete la pluralidad.

El acto, que ha clausurado el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares ha pedido "no bajar la guardia" en favor "del derecho a la libertad de enseñanza", y asegura que aún queda batalla para rato porque hay “demasiada ideología” y demasiado desapego a la verdad.

"Queremos una sociedad libre. Si no es así, nos vamos, a Francia o a otro sitio. Si no es así aquí no quepo. Necesitamos una sociedad libre", ha indicado el cardenal arzobispo, que ha aludido a su vez al artículo 27 de la Constitución española que reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.

Cañizares ha defendido, junto al derecho a la libertad de enseñanza", "el de los padres a elegir" y el de "libertad religiosa" y ha asegurado que "sin esto, no hay democracia". "Son los padres quienes educan, no el Estado. Si fuese así estaríamos en una dictadura", ha planteado, además de reivindicar de nuevo la Constitución de 1978.

Durante su intervención, Cañizares ha aludido en varias ocasiones al vicepresidente del Gobierno socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido la pasada semana, como "gran defensor de la Constitución" y de su "consenso". "Decía: no es necesario un pacto educativo. Ya lo tenemos, es el consenso constitucional en este artículo-- el 27--. Ahí está el pacto", ha comentado al respecto.

Junto al cardenal arzobispo han participado en el acto de balance de #yoelijo, el presidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos Valencia y portavoz de la campaña, Vicente Morro; la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez; el director gerente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval), Mariano Vivancos; el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Elías Durán, y el rector de la Universidad Católica San Vicente Mártir, José Manuel Pagán.