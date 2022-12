Ximo Puig se planta ante sus socios por las renovables: "los expedientes saldrán adelante, lo garantizo yo"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que pese a "las miradas diferentes" y "las disfunciones" que puede haber dentro del Consell respecto a las energías renovables los expedientes de las plantas fotovoltaicas "saldrán adelante" en plazo. "Lo garantizo yo", ha recalcado Puig, que ha anunciado que la próxima semana mantendrá una reunión con las consellerias implicadas.

Puig, en declaraciones a los medios, se ha referido así preguntado por si las diversas posturas dentro Consell y los enfrentamientos internos en Compromís pueden bloquear que los expedientes de las plantas fotovoltaicas lleguen a tiempo para el 25 de enero, cuando deben tener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que tramita la Generalitat para no perder las los avales recibidos.

Al respecto, ha señalado que mantendrá la próxima semana mantendrán una reunión con las consellerias implicadas -- Medio Ambiente, Economía y Política Territorial-- y al respecto ha recalcado que todo el Consell comparte el objetivo común de alcanzar la soberanía energética.

En ese sentido, ha afirmado que hay "una única posición" del Gobierno valenciano y es "cumplir" el plazo del 25 de enero y "una ambición colectiva de alcanzar la máxima soberanía energética y la descarbonización en 2030". "Puede haber miradas diferentes en un momento determinado, pero lo básico es que tenemos un objetivo común y el objetivo es que el 25 de enero estén todos los expedientes resueltos", ha insistido.

Además, ha señalado que el informe que solicitó a la Universitat Politécnica de València (UPV) ya está terminado y antes de finalizar el año habrá una reunión.

PACTOS POR LA ENERGÍA VERDE

"Quiero un Pacto por la Energía y un Pacto por la Energía en estos momentos solo puede ser verde porque no hay un planeta B alternativo", ha recalcado. En esta línea, ha mantenido que "la discusión sobre si renovables sí o renovables no, ya no tiene sentido: es renovables sí o sí".

En esta línea, ha considerado "lógico que ahí se sumen todos tipo de posibilidades el autoconsumo y las comunidades locales es fundamental, pero también es necesario que haya plantas fotovoltaicas y eólicas más grandes para suministrar la energía que necesitan las ciudades y la industria".

Además, ha recalcado que esta autonomía energética va a ser "un puntual fundamental" para el mantenimiento del Estado del Bienestar. "Nosotros queremos pasar de ser una comunidad que importa mucha energía a una comunidad exportadora y por eso también participamos en todos los proyectos de hidrógeno verde y en todo aquellos que esté encarrilado en esa dirección", ha apostillado.