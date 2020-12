Ximo Puig: "Las medidas ya son restrictivas, lo importante es cumplirlas"

El President de la Generalitat, Ximo Puig ha asegurado en COPE que la voluntad del gobierno valenciano "es mantener las restricciones actuales en la Comunitat de cara a las fiestas navideñas". Ante un posible endurecimiento, Puig asegura que las medidas "ya son restrictivas, lo importante es la corresponsabilidad, porque no puede haber un policía detrás de cada uno de nosotros".

"Cada uno tiene su papel y la corresponsabilidad es importante. Cuando cometemos una imprudencia ponemos en peligro a nuestros familiares y amigos. Cumplir con las medidas sanitarias no puede ser un condicionante en función de la represión sino de la conciencia de cada uno de nosotros", ha añadido.

"No puede haber un policía detrás de cada uno de nosotros. Cada uno tiene su papel y la corresponsabilidad es importante"

Durante la entrevista, realizada en el Palau de la Generalitat, el jefe del Consell apela a vivir la Navidad con la misma intensidad, pese a las restricciones y las limitaciones a las que nos obliga la pandemia, y como hará él mismo ya que ha contado que pasará las fiestas en su pueblo natal, Morella.

El gobierno valenciano aprobó una serie de restricciones de cara a las navidades, como la reducción de aforos, el mantenimiento del cierre perimetral de la Comunitat y el toque de queda hasta las 12.00 de la noche que estarán vigentes hasta el próximo 15 de enero, si bien es cierto que se permiten excepciones en la movilidad y el toque de queda los días más señalados de navidad como el 24, 25 o el 31 de diciembre y 1 de enero.

Medidas que el jefe del consell defiende se han tomado siempre "desde la serenidad, el equilibrio y la sensatez" y por ello defiende el cumplimiento de las restricciones más que regular nuevas.

Ximo Puig asegura que no hay un recetario para superar la crisis. Hay territorios con limitaciones en hostelería y tienen niveles más altos del virus que nosotros, y reconoce que hay cuestiones que "aún desconocemos del virus", por ello asegura que "la gran esperanza son las vacunas y por tanto ya podemos hablar de la luz al final del túnel"

En cuanto al plan de vacunación en la Comunidad Valenciana el President explica que el sistema sanitario valenciano tiene fortaleza suficiente para implementar la vacunación del covid-19. De hecho, recuerda que este año se han vacunado medio millón más de personas que el año pasado hasta superar las 1.200.000 personas vacunadas de la gripe. Y recuerda que la atención primaria es clave en este plan de vacunación con apoyo de todos los ámbitos sanitarios. "Hay un itinerario y lo que intentamos es que haya la mayor capacidad de vacunar de forma rápida a los segmentos de población clave".

Audio

Superar la pandemia y reactivar la economía los grandes objetivos

El jefe del Consell echa la vista atrás en su charla con el jefe de informativos de COPE Comunidad Valenciana, Vicente Odaz y reconoce que "ni en la peor de las pesadillas hubiese imaginado una situación como esta que califica de "tsunami".

Por ello tiene claro que los dos grandes objetivos para su gobierno son "superar la crisis sanitaria y reactivar la economía". En este sentido, asegura que hay que encarrilar "todos los esfuerzos a salvar vidas y salvar empresas''.

"No puede haber proyectos empresariales que se finiquiten por falta de solvencia, y lo que tenemos que intentar lograr es que proyectos que eran rentables en 2019 no dejen de serlo por falta de reacción de la administración", añade.

Por ello no le preocupa si la gestión de la crisis le puede pasar factura a nivel político. "En este momento hacer cuentas políticas no tiene sentido" . Sin embargo reconoce que en lo personal ha notado el apoyo y la compresión de la sociedad valenciana y asegura que "nunca les agradeceré lo suficiente su actitud tan positiva".

"Hay que encarrilar todos los esfuerzos a salvar vidas y salvar empresas''

La Comunidad fue de los territorios que más cumplió con el confinamiento. El 92% de los valencianos estuvieron confinados, "lo que demuestra la madurez de la sociedad", recuerda.

Hospitales de campaña

El jefe del Consell defiende la gestión de su ejecutivo en la adjudicación de los hospitales de campaña. Asegura que "la agencia tiene que abrir expediente si algún partido político presenta una denuncia o un escrito".

"En aquel momento- recuerda Puig- tomamos decisiones para garantizar que hubieran camas suficientes, y lo volvería hacer porque se trataba de garantizar servicio público de atención sanitaria en todo momento.

"Se hizo como marca la ley y me parece mezquino que se use la pandemia para hacer confrontación, porque creo que no es el camino adecuado"

Vuelos con inmigrantes

Ximo Puig también ha recordado en COPE Valencia que tras ser conocedor de la llegada de inmigrantes en vuelos regulares a la Comunitat, habló con el Ministerio para recordarle que es el gobierno de España "el que tiene competencias para hacer cumplir el cierre perimetral de la Comunitat, en base al estado de alarma. No se trata inmigrantes o no, el cierre perimetral es para todos y se han de cumplir una serie de excepciones para poder venir", ha afirmado el President

Audio

Mensaje al Consell: "salvar vidas y salvar empresas, cualquier otra cosa debe aparcarse"

Puig ha restado importancia a las tensiones vividas con la portavoz del Consell y vicepresidenta segunda Mónica Oltra. "Los gobiernos de coalición tienen su diversidad y pueden surgir y surgen discrepancias, pero lo importante es que este Consell desde 2015 ha aprobado en tiempo y forma los Presupuestos que es fundamental. Por tanto, la línea de la estabilidad sigue reforzada" ha defendido.

Puig asegura que "siempre se pueden hacer las cosas mejor, empezando por uno mismo, y en este sentido, hacer más efectivo el diálogo y deliberar más a veces para conseguir mejores resultados".

"Lo fundamental es tener la cabeza donde corresponde: superación de la pandemia y reactivación económica: salvar vidas y salvar empresas, ese debe ser el objetivo, cualquier otra cosa, legítima, debe aparcarse" defiende Puig.

"Cualquier responsable político debe tener muy claro, y todo el Consell lo tiene claro, que no hay ruta alternativa, la exigencia de la ciudadanía ahora mismo es obvia. Porque lo más grave es que cada día sigue muriendo gente. Esa ha de ser la obsesión", añade.

Audio

Por último, Puig insiste en que debemos "aceptar las lecciones que nos deja esta crisis y mejorar. Hay que volver a la "normalidad mejorada" aprendiendo algo y cambiando las cosas que no han funcionado".

El Presidente Puig echa la vista atrás y recuerda la tensión vivida cuando "en lo peor de la pandemia las proyecciones que nos hacían no sabíamos si íbamos a tener suficientes camas". Aunque preguntado por los momentos más duros, asegura que quienes han vivido lo peor de la pandemia " son todas aquellas personas que han perdido a sus familiares, a aquellos que han muerto solos". Por eso, pone en valor el trabajo y la humanidad de todo el personal sanitario y sociosanitario.

Puig ha aprovechado para felicitar las fiestas a los valencianos y animar a vivir las navidades desde lo esencial: el afecto, la fraternidad, la solidaridad.