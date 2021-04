Ximo Puig defiende a Diakhaby tras los insultos racistas recibidos por el jugador del Valencia

El Presidente de la Generalitat Ximo Puig ha querido mandar un mensaje de ánimo y solidaridad a Diakhaby, jugador del Valencia C.F. que ayer sufrió insultos de tipo racista durante la celebración del partido de liga que enfrentaba a los valencianistas con el Cádiz. Puig ha querido recordar al futbolista que Valencia es su tierra y su casa además de manifestarse a favor de la igualdad y en contra del racismo.

La igualtat i el rebuig al racisme.

Eixe és el partit més important.

Una abraçada a Diakhaby.

Esta és sa casa, la seua terra.

— Ximo Puig (@ximopuig) April 4, 2021

Pero el de Puig no ha sido el único mensaje de apoyo que el jugaor ha recibido en las últimas horas. El portavoz del PSPV en Las Cortes Manolo Mata tanbién ha querido mostrar su apoyo al valencianista.En las filas populares se ha manifestado en la misma línea María José Catalá, portavoz en el Ayuntamiento de Valencia recordando el precedente de 1992 en el que el entonces entrenador en Mestalla Guss Hiddink amenazó con no presentar al Valencia al partido si no se retiraba simbología nazi que estaba presente en la grada.

El racismo no cabe en un campo de fútbol, ni en un jardín, ni en una calle, ni en un autobús... ni en una mente equilibrada. Muy bien hoy el @valenciacf y @Diakhaby_5

— Manolo Mata (@manolomata) April 4, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hiddink hizo historia en Mestalla en 1992, hoy Diakhaby en Cádiz.#NoalRacismohttps://t.co/CGkFkhHxeh — María José Catalá (@mjosecatala) April 4, 2021

Por su parte el Valencia ya emitió anoche un comunicado condenando el suceso.

1 . Mouctar Diakhaby se ha convertido hoy en otra víctima del racismo en el fútbol.

2. Después de sufrir un intolerable insulto racista, todavía ha visto la tarjeta amarilla por protestar.

3. Estamos orgullosos del apoyo que ha recibido Diakhaby por parte de sus compañeros y de la decisión de abandonar en bloque el terreno de juego.

4. Confiamos en que se investigue este suceso.

5. Para nuestra decepción, no se tomó ninguna decisión.

6. El Club en ningún momento insta a sus jugadores a volver al césped. El árbitro traslada a los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego. Los jugadores, forzados a jugar bajo amenaza de penalización después de los insultos racistas y la tarjeta amarilla a Diakhaby, deciden regresar al terreno de juego.

7. Diakhaby ha pedido a sus compañeros volver a salir al terreno de juego y luchar. Sus compañeros han respetado su voluntad.

8. Lo que ha sucedido hoy no debería volver a ocurrir jamás en el fútbol.

9. El Valencia CF está en contra del racismo y manifiesta su total apoyo a Diakhaby. Hoy es un día triste para nuestro deporte.

10. Lo que hoy hemos perdido no es un partido, hoy se ha perdido el respeto y el espíritu del fútbol y el deporte.