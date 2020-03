Nace www.delcomercioacasa.com la web solidaria para conectar pequeño comercio y hogares durante el coronavirus

El pequeño comercio constituye el alma de cada ciudad, de cada pueblo, porque no sólo ofrecen un producto de calidad, sino que aportan un trato cercano y humano. Tanto es así, que en estos momentos en los que la población se ve obligada a permanecer confinada en sus hogares, ellos siguen prestando servicio para que no falte nada en los hogares españoles aunque no siempre les resulta sencillo dar a conocer su servicio “a domicilio” más allá del “boca-oido”.

Por este motivo nace la plataforma colaborativa “Del Comercio a Casa” . Una iniciativa impulsada por el colectivo creativo de la agencia Socarrat Studio que ha puesto todo su equipo al servicio de este proyecto que conecta el pequeño comercio con los hogares de toda España. Una web con vocación nacional que pretende conectar usuarios y comerciantes de una manera sencilla, ágil y gratuita. “Del Comercio a Casa” es en esencia un proyecto solidario que tiene como objetivo ayudar al pequeño comercio cuando más lo necesita. Es por ello que apela a este espíritu colaborativo de todos los ciudadanos para que se difunda tanto entre comerciantes como entre posibles clientes de toda España ayudando de este modo a los negocios de proximidad y mirar de una manera positiva al futuro.

Se trata de un iniciativa que unifica la información de contacto de los pequeños comercios que disponen de servicio a domicilio en una única plataforma digital, porque ahora más que nunca debemos apoyar al pequeño comercio y por eso a través de esta web se abre una ventana a la información y establecemos una conexión directa y contrastada con los comercios de nuestro entorno utilizando para ello un procedimiento de geolocalización.

En el caso de los comercios con servicio a domicilio o posibilidad de entrega a domicilio sólo tiene que entrar en la web y rellenar la ficha con sus datos, confirmar que son correctos e inmediatamente estos estarán a disposición de los ciudadano que se sumen a esta iniciativa. Asimismo, se ha previsto la posibilidad de que las asociaciones de comerciantes dispongan de un acceso privado para poder dar de alta a sus asociados y gestionar este servicio.

En el caso de los clientes, el proceso es muy sencillo, dado que la plataforma funciona como un buscador normal. Así, se indica la localidad, el tipo de servicio que se busca y si está en la base de datos obtendrá la forma de contactar con el establecimiento y hacer tu pedido.