Vuelven a sus puestos miles de trabajadores mientras la CEV advierte de la falta de equipos de protección

Decenas de miles de trabajadores de la CV en los llamados sectores no esenciales, especialmente en industria y construcción, se están reincorporando desde primera hora de la mañana a sus puestos de trabajo con muchas precauciones.

De hecho los que acuden a sus centros de trabajo en transporte público están recibiendo mascarillas en los nodos de transporte. En total un millón de mascarillas están siendo repartidas entre hoy y mañana por efectivos de Protección Civil o de las Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales .

La Generalitat está instalando también dispensadores de hidrogel alcohólico en las principales estaciones de Metrovalencia y TRAM d'Alacant y de los autobuses de Castelló.

Por cierto, Sanidad insiste en recomendar que no se utilice el transporte público si se pertenece a un grupo de riesgo, como el de personas mayores o enfermos crónicos, entre otros, y no viajar si se ha sido diagnosticado de coronavirus o se presenta síntomas compatibles con la enfermedad.

Apenas horas antes de la vuelta a los trabajos en servicios no esenciales en la CV, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) alertaba en un comunicado de la falta de equipos de protección individual (EPIS) en las empresas y advierte que "no se puede responsabilizar a la empresa en exclusiva" del cumplimiento de los protocolos de seguridad. Para el presidente de la CEV, Salvador Navarro, “recuperar la normalidad va a ser complicado, no vamos a poder volver al trabajo como antes”.

Las empresas disponen de una guía práctica distribuida por el Ministerio de Sanidad y existen protocolos de actuación diseñados junto a los sindicatos, “pero siguen sin llegar los EPIS de modo que van a tener que ser los propios centros de trabajo los que distribuyan horarios e implementen sus propias medidas, como mantener la distancia de seguridad entre los empleados, para garantizar que se cumplen las condiciones de seguridad establecidos". Para ello, según el presidente de la CEV, va a ser necesario la implicación de todos: “la responsabilidad va a tener que ser compartida”.

Los empresarios de la Comunidad “echan de menos indicaciones más concretas, con información por sectores, puesto que las condiciones para volver a la actividad de forma segura difieren mucho entre una pyme o una industria pesada, por ejemplo”. Al mismo tiempo, los empresarios recuerdan que “los EPIs son de uso obligado para determinados puestos de trabajo según lo establecido por el servicio de prevención, pero que en el resto de puestos de trabajo sólo es obligatorio el uso de mascarillas si no se puede guardar la distancia de seguridad”.

No obstante, la CEV comparte la decisión de pasar del parón de actividad a la vuelta de forma escalonada. “Implica un riesgo, pero que es necesario asumir para que la economía no sufra más de lo necesario. Empresas y trabajadores somos responsables y estamos especialmente concienciados de que hay que extremar las precauciones. No podemos esperar a que el Gobierno nos facilite toda la protección”, ha asegurado Salvador Navarro.