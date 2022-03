Vuelve la música en directo a Viveros para abrir las Fallas 2022

Estas Fallas 2022 sin duda serán recordadas por todos los valencianos por ser las fiestas del reencuentro, de volver a juntarnos todos, de volver a abrazarnos entorno a los monumentos, disfrutar de la Ofrenda a la Mare de Deu o llenar Valencia con los pasacalles falleros. Entre todas las tradiciones relacionadas con las fiestas josefinas, los conciertos de Fallas, son un clásico que la pandemia también nos había arrebatado y por fin este año vuelven para hacer las delicias del público valenciano.

Tres son los conciertos programados para el fin de semana del 11 al 13 de marzo: The Beatles on Fallas, Efectopegativa y el mejor tardeo Fallero y noche remember

12 DE MARZO: THE BEATLES ON FALLAS

Desde su aparición, los tributos a la banda se han sucedido por todo el mundo, pero al arrancar 2022, RockFM decidió que más que un tributo, The Beatles merecían el mayor homenaje que haya conocido nuestro país. Para lograrlo han contado con artistas que además de contar con un inconmensurable talento , profesan verdadera pasión por los cuatro de Liverpool y eso es algo contra lo que nadie puede competir. El concierto contará con la interpretación en vivo de The Details, una de las mejores bandas de homenaje a Beatles del mundo, y a la que, a lo largo de la noche se le unirán las voces de invitados como Carlos Tarque (M Clan, Gran Cañón), Javier Gurruchaga, (Orquesta Mondragón, reciente Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes), la neoyorkina Michele Mc Cain (James Brown, B.B King, Blind Boys of Alabama...), Pau Monteagudo (Uzzuahïa, Corazones Eléctricos...), Aurora García (Aurora & The Betrayers) y Jesús Trujillo (King Sapo, Eldorado).

Se celebrará el próximo sábado 12 de marzo en los Jardines de Viveros de Valencia dentro del marco actual sanitario que permitirá disfrutarlo con cierta normalidad, teniendo en cuenta el uso obligatorio de mascarillas.

11 DE MARZO TARDEO FALLERO Y NOCHE REMEMBER:

El viernes 11 de marzo la explanada de Viveros se llena de los mejores ritmos de los ochenta a golpe de tributos y djs. Más de cinco horas de música en directo donde los más nostálgicos podrán disfrutar de las canciones de The Cure, Depeche Mode o U2, además los mejores músicos valencianos de la movida valenciana tocarán versiones pop y rock de los años 80 y 90.

Además del homenaje a los grupos más relevantes de estas décadas los djs valencianos de míticas discotecas como Woody, Jardines del Real o Espiral pincharán los mejores temazos remember.

EFECTO PEGATINA

El domingo 13 de marzo será el colofón final por todo lo alto gracias a Efecto Pasillo y La Pegatina que se unen en una gira que que ofrecer un espectáculo único y especial para mostrar los puntos en común que han hecho posible esta alianza, que son muchos entre ambas bandas como el optimismo, el desparpajo, la energía, la vitalidad, la diversión, el baile y la fusión.

Un homenaje musical a los reencuentros, a los abrazos, a la fiesta y a la alegría de compartir que tanto se echa de menos.

