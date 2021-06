Vuelve la Gran Fira València sin la Batalla de Flores pero con un centenar de actividades

La Gran Fira València se retoma del 1 al 25 de julio con el lema ‘Hola!’, después de una parada de un año a causa de la pandemia, con cerca de un centenar de actividades para todos los públicos en diversos barrios y pueblos de la ciudad y aplicando todas las medidas sanitarias. “Este año será una feria de mínimos por las restricciones y por el hecho de que las Fallas y las preselecciones no se harán hasta septiembre”, ha manifestado el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana, durante la presentación de la programación. “Sin embargo, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de volver”. En esta ocasión, en vez de la tradicional Batalla de Flores, que no está permitida por razones sanitarias, el 24 de julio se hará una exhibición del trabajo de los maestros carroceros en la plaza de Manises. Por otro lado, se disparará un castillo de palos, dos mascletás nocturnas y tres castillos de fuegos artificiales en diferentes puntos de la ciudad.

“Se programa así una Gran Fira con actuaciones en Benimaclet, Carpesa, la Malva-rosa, la Torre, Massarrojos, Natzaret, Pinedo, Campanar, Orriols o Nou Moles, con casi un centenar de actividades, con actuaciones para todos los públicos, que llenarán de cultura nuestros barrios y nuestros pueblos con todas las medidas sanitarias y protocolo covid que se aplicarán a todos los actos”, ha indicado Carlos Galiana. Así, a pesar de que la Batalla de Flores y las preselecciones no se harán, porque las autoridades sanitarias prohíben los espectáculos itinerantes por la pandemia, “hemos querido rendir homenaje a la Batalla de Flores, que cierra tradicionalmente la Gran Fira València, y vamos a hacer una exhibición de tres carrozas con nuestros maestros carroceros para que la gente pueda ver cómo se trabaja la flor”, el sábado 24 de julio a partir de las 19 horas en la plaza Manises.

Los sábados se dedicarán a la pirotécnia. El 10 de julio se disparará un castillo de palos; el día 17, mascletás nocturnas en dos puntos diferentes de la ciudad, y el día 24, castillos de fuegos artificiales en tres lugares distintos, lo que “nos servirá de prueba de cara a las actividades falleras que haremos en el mes de septiembre”. Galiana también ha detallado que el 24 de julio tendrá lugar la Gran Nit de Juliol, con 14 actuaciones desde las 19 hasta las 23 horas, que contarán con Pep Gimeno ‘Botifarra’, Maria Juan, la Jazzwoman band o la Federación de folclore de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, del 2 al 11 de julio, en colaboración con el Instituto Valenciano de Cultura, se ha programado el festival Poliritmia, que se presentará mañana en rueda de prensa.

Además de los Conciertos de Viveros del 1 al 24 de julio presentados recientemente, está prevista la Correfira, entre el 7 y 25 de julio, con más de 30 actuaciones, entre ellas monólogos de Óscar Tramoyeres, Manu Badenes, María Zamora o Pepa Cases; teatro; circo, y música. El programa de la Menuda Fira contempla espectáculos para los niños y las niñas de la mano de, por ejemplo, Ramonets, Dani Miquel o Seda Jazz Happy Jazz.

El regidor ha presentado asimismo la imagen gráfica de la Gran Fira València de este año. “Hola! es el leitmotiv de nuestra campaña. Un Hola! que resume perfectamente que hemos vuelto, que estamos aquí de nuevo, que damos la bienvenida a la Gran Fira València”, ha expresado. Durante la comparecencia Galiana ha estado acompañado de Fede Reyna, creativo de la campaña, quien ha destacado que se ha apostado por “un estilo gráfico sencillo, colorista, alegre, simpático y juguetón” con “guiños a la música, la pirotécnia y la fiesta, que nos invitan a celebrar”.