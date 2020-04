Si el próximo martes regresas a tu actividad laboral no necesitarás un certificado médico que te acredite como negativo. El Ministerio de Sanidad ha vuelto a dar otro giro y no reclamará como obligatorio el someterse a los llamados test rápidos para de esa manera tener que reintegarse a los trabajos tales como industria o construcción considerados no esenciales por el Real Decreto del Gobierno, una situación que choca con la intención del Consell que pretendía para más seguridad, que todos los trabajadores que se reicorporasen al trabajo lo hicieran con la seguridad de saber que no son portadores del Covid-19.

Por tanto, la decisión del Gobierno central obligó ayer a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a variar su posición inicial y a establecer matices a esta propuesta inicial que, por el momento, no ha sido atendida. De hecho, sólo 24 horas antes –el pasado jueves por la mañana– la titular del departamento se remitía a la reunión del consejo interterritorial que iba a mantener por la tarde con el Ministerio de Sanidad y sus homólogos autonómicos para conocer los detalles del proceso. Y aunque en ese momento no contaba con información, y así lo recalcó, sí volvió a recordar que la recomendación de la conselleria, «la misma que pondrá el ministerio, es hacerles las pruebas y que tengamos la certeza de que los que van a salir a trabajar no están contagiadas».

Aún así la fiabilidad de los citados test sigue en entredicho, mas después de ver como el propio Ministerio no ha querido facilitar más información de las empresas o intermediarios que los han suministrdo en las últimas semanas.