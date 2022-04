Vivienda rehabilita 7 edificios del Cabanyal para incluir 25 viviendas más en el parque municipal de alquiler

La próxima Junta de Gobierno Local aprobará contratar la redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras de rehabilitación y reconstrucción de siete edificios en el barrio del Cabanyal-Canyamelar. Supondrá un total de 25 viviendas. También se convocará el procedimiento abierto y se aprobarán los pliegos de condiciones y el correspondiente gasto de la redacción de los proyectos. El cómputo global de la intervención será de 3.608.014 euros, con fondos del programa ARRU (Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana).

La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, ha puesto en valor esta gran actuación que supondrá “por un lado, seguir avanzando en nuestro compromiso de incrementar el parque de vivienda pública que tenemos en València para garantizar el derecho a una vivienda para todas las personas, cualquiera que sea su situación a nivel de ingresos económicos y, por otra parte, continuar con la rehabilitación y recuperación de la zona del barrio del Cabanyal que el Partido Popular degradó durante años con la intención de derribar todo lo que allí existía para poder llevar adelante un gran PAI que pretendía destruir la identidad e idiosincrasia de este barrio de marcado carácter marinero de nuestra ciudad”.

Concretamente este plan de rehabilitaciones se llevará a cabo en dos edificios situados en C/ Escalant, 199 y C/ Montroi, 1 para tres viviendas. Se trata de un conjunto formado por dos edificios compuestos por planta baja y planta primera, ocupando una parcela rectangular en esquina. También en el edificio situado en la C/ Francesc Eiximenis, 37 para tres viviendas que se llevará a cabo sobre un edificio compuesto por planta baja y dos plantas superiores, que ocupa una parcela rectangular entre medianeras.

El plan continúa con la rehabilitación de dos edificios situados en C/ Barraca, 155 y C/ Lluís Navarro, 170, para cuatro viviendas en este caso. Otro edificio de la C/ Barraca, el situado en el número 157, tendrá una intervención completa para rehabilitar dos viviendas. También el de la C/ Barraca, número 169, junto con la C/ Lluís Navarro 184, será rehabilitado para tres viviendas más.

Las dos últimas intervenciones se harán en C/ Joan Mercader, 24 para ocho viviendas y la reconstrucción de un edificio situado en el actual solar de C/ Columbretes, 1 para dos viviendas más. En total 25 viviendas que serán incorporadas al parque municipal de viviendas de alquiler.

Todos estos edificios se encuentran actualmente deshabitados y no reúnen condiciones aceptables de conservación. Se pretende realizar una rehabilitación integral de los edificios para conseguir unas condiciones óptimas de calidad relativas a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad para ser destinados a alquiler en los diferentes programas municipales existentes. En cuanto a la intervención, se actuará en el sistema estructural, la envolvente (fachada y cubierta), la compartimentación interior y acabados, así como en los sistemas de acondicionamiento e instalaciones. Los años de construcción de estas viviendas fluctúan entre 1918 y 1953.

Ya hay 30 viviendas rehabilitadas

La concejala de Vivienda, Isabel Lozano, recordó que el Ayuntamiento ha finalizado ya la reforma de más de 30 viviendas municipales en el barrio y que la mayoría se han adjudicado ya a las familias de la bolsa de demandantes de alquiler. "En los últimos años, desde el Ayuntamiento de València, en colaboración con la Generalitat y el gobierno del Estado, se han llevado a cabo programas intensivos de rehabilitación de vivienda en el barrio de El Cabanyal", ha puesto en valor la concejala de Vivienda, quien ha recordado que "eran viviendas que adquirió el anterior gobierno del Partido Popular con la intención de derribarlas para destruir un barrio tan apreciado y tan valorado como es el Cabanyal".