La violencia de género sigue al alza en Valencia

"Las cifras siguen siendo insostenibles democráticamente". Así ha comenzado la rueda de prensa el concejal de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, Aaron Cano, para referirse al ámbito de la violencia de género en la ciudad. En 2022 las órdenes de protección dictadas para las mujeres fue de 605 y se ha detectado un incremento de las agresiones perpetradas en la vía pública.

En total, según ha apuntado Cano en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la gestión del grupo GAMA durante el año 2022, en 2022 hay vigentes en la ciudad 1.261 órdenes de protección --605 dictadas el pasado año y, el resto, vigentes de ejercicios anteriores--.

De las 605 órdenes acordadas en 2022, 543 se ejecutaron por violencia de género y 62 por agresiones sexuales, ha concretado el edil. Comparando los datos con 2019, en ese año se dictaron 635 órdenes por violencia de género y 26 por agresión sexual.

Sin embargo, pese a esa mejora, desde 2020 no para el incremento en cuanto a órdenes de protección. En ese ejercicio se dictaron 530, en 2021 se bajaron hasta las 509 y en 2022 se ha llegado a 543. Además, se ha notado un aumento en las órdenes por agresión sexual, pasando de 22 a 44 entre 2020 y 2021, y llegando a las 62 de 2022.

Del estudio de estas cifras se desprende, ha apuntado Cano, que en 20 años, 18.000 mujeres han requerido algún tipo de protección por violencia de género: "Es como si estuviéramos hablando de toda la población del Cabanyal o de Monteolivete", ha puesto como ejemplos el edil. Y a ellas hay que sumar las mujeres que no denuncian, que son la mayoría.

DE ENTRE 20 Y 60 AÑOS

Sobre las edades de las mujeres que cuentan con órdenes de protección, Cano ha concretado que se trata de víctimas de entre 20 y 60 años en su mayoría, es decir, más del 80%. Aún así, ya comienzan a emerger víctimas de entre 16 y 20 años, puesto que estos casos representan el 5% del total.

Así mismo, "siempre se repite el mismo paradigma": las víctimas suelen ser mujeres con más formación que los agresores pero con mayor dependencia económica y emocional. Al respecto, Cano ha concretado que el 59% d las mujeres que sufren violencia de género tienen hijos "y eso es una dificultad añadida a la denuncia por la carga emocional", ha aseverado.

Además, las cifras demuestran que el 50% de las mujeres son agredidas por su propia pareja y, además, que están aumentando las agresiones registradas en la vía pública.

Sobre esta última idea, Cano ha explicado que entre los años 2019 y 2021, el porcentaje de agresiones en la calle ascendía a entre un 10 y un 12%, mientras que en 2022 se ha pasado a un 23%. Es decir, una de cada cuatro agresiones por violencia de género se produce en la vía pública. Esto puede deberse a dos motivos, según el edil: la puesta en marcha del grupo GAMA noche, que ha detenido a 112 hombres en 2022; y, a su juicio, "la pérdida de consensos políticos" sobre esta materia: "Cuando hay una condena unánime de la sociedad a hacer el mal, te escondes", ha aseverado.

Por otro lado, las cifras indican que el 54% de los agresores no ha consumido alcohol ni drogas, con lo que "hay que desmontar prejuicios porque los agresores saben perfectamente lo que hacen y no están locos. Los problemas de salud mental son otra cosa diferente. Esto va de perpetuar el poder, no va de enajenación mental", ha subrayado.

MEDIDAS

Cano ha abogado por ampliar la red de protección de las víctimas y por ser preventivos, además de trabajar mucho más la violencia psicológica, "que es la precuela de la violencia física", ha dicho. "Una agresor interviene primero en la mente de la mujer, la acosa y la agrede psicológicamente, y cuando la tiene anulad mentalmente es cuando pasa a la agresión física", ha apostillado.

Así mismo, ha pedido abordar el problema desde principios democráticos, "sin tolerar que la gente niegue la existencia de esto". En su opinión: "No sé cómo se puede luchar contra la violencia de género si niegas la existencia de esa violencia. Esto es algo muy serio. No va del juego político, va de derechos fundamentales. Hay que dejar de ser hipócritas. La lucha contra la violencia de género es el mayor reto de la seguridad ciudadana en este país", ha afirmado.

Ante esta situación, Cano ha avanzado que tras las Fallas, realizarán unas jornadas de trabajo interdisciplinar, "con todo el mundo implicado", para estudiar qué se puede hacer para mejorar la lucha contra la violencia de género: "No sólo para proteger mejor a las mujeres, sino para conseguir que quieran denunciar", ha dicho.

Así mismo, el edil ha abogado por potenciar la policía de proximidad y, además, destinar a una parte de los 100 agentes que sacarán la oposición del cuerpo de seguridad a seguir desarrollando GAMA.

Al respecto, ha afirmado que en la próxima legislatura tiene que haber cambios en la escala del grupo GAMA con el objetivo de hacerla más técnica y directiva; además de desarrollar la unidad GAMA, espacio físico, para que las mujeres puedan estar allí en atención a sus situaciones por violencia de género. También hay que seguir trabajando en la educación en centros escolares.