La vida de los migrantes del Aquarius un año después

Hace poco más de un año que València puso en marcha la “Operación Esperanza” para acoger al 'Aquarius' y a los otros dos barcos que lo acompañaban: el “Luigi Datillo” y el “Orione”. Los 3 completaban la flotilla del Aquarius, que tocaba tierra en Valencia el 17 de junio tras superar muertes, falta de comida y tempestades. Ese 17 de junio, con las primera luces de la mañana, los 629 migrantes que entraban en el puerto entre cánticos y aplausos. En el puerto recibieron un protocolo de atención sanitaria y psicológica a cargo del operativo coordinado por Cruz Roja y en el que participan 2.320 personas.

Un año después, 480 de los 629 inmigrantes del Aquarius, intentan continuar con su vida en 14 comunidades autónomas y otros 80 en Francia. Mientras, los 69 restantes renunciaron o abandonaron el programa de protección del sistema nacional de acogida e integración.

En COPE València hemos hablado con 2 de ellos. Uno es Mok Kamara. Tiene 25 años y llegó desde Sierra Leona. No había libertad en su país. Quiso escapar de un problema político en el que se asesinaba a personas sin motivo. El Aquarius les rescató de su patera en el último momento, cuando empezaban a naufragar. Él mismo ayudó a una mujer embarazada de morir ahogada. Todavía recuerda el sonido del helicóptero que les encontró y la entrada en el puerto de Valencia.

Mok no tiene trabajo por el momento. Su trabajadora social le ha recomendado que estudie primero el castellano, de lo contrario es complicado encontrar empleo. "Necesito hablar español. Ahora estoy muy muy concentrado en las clases de español", dice a COPE.

La historia de Massoudou no es muy diferente. Nació en Nigeria hace 29 años y se marchó de allí huyendo de la guerra y de Boko Haram. Mataron a su padre. Al otro lado del Mediterráneo ha dejado a su madre y a su hermana, donde trabajaba como taxista. Pero no cobraba porque "no había dinero. Se trabajaba por comida". Fue entonces cuando decidió subirse a una lancha de plástico con 130 personas a bordo para buscar una vida mejor:

Atrás queda la vida de la que tuvieron que escapar asumiendo el riesgo de adentrarse en un mar tan inesperado y peligroso como el Mediterráneo. La travesía en patera, -donde vieron perder la vida a algunos de sus compañeros-, el rescate por la flotilla y el trayecto a tierra firme, la ropa que llevaban se les pegado a la piel, por la combinación de fuel y salitre del mar que les abrasaba.

Pero no todo ha terminado ya, porque desde Cear, su coordinador en Valencia, Jaume Durà, recuerda que siguen esperando que se les conceda protección. Son solicitantes de protección internacional, pero es provisional, siguen sin asilo y sin protección definitiva.