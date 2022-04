Victoria para el equipo finlandés Fin1Racing en las primeras regatas europeas 69F en Valencia Mar

Valencia Mar cierra la primera ronda de regatas de la Copa 69F con la victoria del equipo finlandés Fin1Racing. Los regatistas Iago López, Allan Norregaard y Janne Jarvinen han ganado siete de las nueve carreras disputadas este fin de semana en Valencia Mar: el puerto deportivo anfitrión del circuito de regatas europeas 69F Cup. El equipo suizo Okalys Youth Project se ha adjudicado el segundo puesto con el italiano Federico Colaninno a bordo, mientras que el tercer trofeo ha ido a parar a la jóven tripulación francesa del Groupe Atlantic.

A partir de hoy, jueves 21 de abril, los equipos Groupe Atlantic, Fin1Racing y Oceana Vivo volverán al agua para disputar el “Gran Prix 1.2”. El resto de las tripulaciones vivirán por primera vez la adrenalina y diversión de navegar al bordo del Persico 69F en Valencia Mar, un circuito revolucionario integrados por auténticos “barcos voladores” la modalidad más parecida a los barcos de la America's Cup en la actualidad.

69F Cup - Valencia Mar Sailing Week, hosted by Valencia Mar





Para el 23 de abril, el último día de la competición, el puerto deportivo invita al público a disfrutar de la competición en vivo desde un barco de invitados en el que los espectadores pueden disfrutar de las regatas desde el mar. El público puede acceder a un pack básico para vivir la experiencia desde el mar acompañados de un aperitivo y 3 consumiciones u optar por el pack premium, que incluye un briefing previo con los regatistas, la salida al mar durante el evento deportivo y una comida posterior en el restaurante La Barraquita. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web de Valencia Mar.

Durante el “Gran Prix 1” disputado del 15 al 17 de abril en Valencia Mar, el equipo finlandés Fin1Racing demostró con su victoria que el entrenamiento realizado durante el invierno en Valencia Mar dio sus frutos: “Entrenamos principalmente solos, por lo que fue agradable finalmente competir con los demás aquí y volver a las carreras. Es realmente emocionante ver que el nivel es tan alto. Ha sido una regata muy intensa y reñida, ¡muy divertida!” ha enfatizado el atleta Allan Norregaard. Un resultado del que se siente tremendamente orgulloso y del que destaca la actuación de los regatistas Iago López y Janne Jarvinen a los mandos del Persico 69F.

Federico Colaninno, el controlador al mando del equipo Okalys Youth, explica cómo la competición desbordaba adrenalina y diversión tanto en agua como en tierra: “Fue un gran evento, especialmente el sábado: un gran día con viento, divertido para competir. No he navegado en esta clase desde noviembre, peleamos duro con los franceses y los finlandeses, que demostraron que entrenaron este invierno. Nosotros haremos lo mismo para estar listos para la final de la Copa Oro de Foiling Juvenil en diciembre.” El equipo suizo se ha mostrado satisfecho con el segundo puesto teniendo en cuenta que el equipo es completamente nuevo. “Me uní a la tripulación en el último minuto y me complace notar que estamos mejorando cada día, estoy seguro de que lo haremos aún mejor en la próxima cita de la Copa de Oro de Foiling Juvenil”, explica Federico Colaninno.

El jovencísimo equipo Groupe Atlantic tiene previsto participar en Europa durante toda la temporada y en las dos pruebas de la Copa de Oro de Foiling Juvenil. Para ello hará escala en Valencia y reanudará la competición el jueves 21 de abril hasta sábado 23 de abril, último día del torneo europeo. Por su parte, Valentin Sipan, controlador al mando de Groupe Atlantic explica: “Hay equipos muy competitivos, como los finlandeses y los suizos, y tenemos mucho que aprender de ellos. Tenemos que mejorar y por eso estamos aquí. A ver cómo va la semana que viene, pero creo que más allá de nuestro resultado seguirá siendo un evento fantástico”.

VALENCIA MAR, BASE ESPAÑOLA DE LA COPA 69F

Valencia Mar ha conquistado a la organización del circuito europeo por su apuesta por la excelencia y por compartir los valores y el estilo de vida del 69F. En palabras de Paolo Casti, CEO de Coming Solutions, Valencia Mar se ha convertido en “una base estratégica clave para el desarrollo del proyecto 69F tanto en España como en Europa”. El 23 de abril, último día del “Gran Prix 1”, la marina privada invita a los espectadores a disfrutar de la emoción de las regatas desde un barco de invitados de 25 metros de eslora.

“El formato 69F se encuentra en un estado de mucho crecimiento, de la misma manera que Valencia Mar, y es por ello por lo que las dos empresas hemos querido aunar esfuerzos para dar una proyección de Valencia al mundo, y al revés; que Valencia vuelva a sentir lo que es una competición de alto nivel”, declara Gustavo Benavent, director de Valencia Mar.

En la actualidad, el puerto deportivo cuenta con 450 embarcaciones, lo que supone un 90% de su ocupación con 55% de armadores extranjeros. Se trata del único puerto valenciano que ofrece amarres con “fingers”, un concepto disruptivo que permite a la embarcación realizar maniobras de atraque y desatraque mucho más seguras y accesibles.

