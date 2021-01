Vicente Vallés: "me prodigo poco en redes sociales pero reconozco que le han dado inmediatez a la profesión"

Vicente Vallés, periodista y presentador de programas informativos de televisión ha visitado el programa de COPE Valencia, Trending COPE, presentado por Remedios Cervantes y reconoce que es "un poco descreído del mundo digital". Además relativiza con el número de seguidores ya que "es normal que alguien que aparece en los medios tenga cierta relevancia en redes sociales, incluso sin alimentarlas en exceso", como es su caso.

La realidad es que pese a sus más de 300.000 seguidores en Twitter las redes "no ocupan demasiado tiempo" en la vida del periodista. "He perdido bastante interés, de vez en cuando miro especialmente las cuentas de las personas que sigo o de los medios si hay algún tema que me interesa, pero poco más", reconoce Vallés.

En cuanto a la diferencia entre Twitter e Instagram el presentador es consciente "que parecen mundos distintos. En Twitter hay bastante debate político y en Instagram suele reflejarse más el lucimiento personal." En cuanto a lo que más le gusta de la red del pajarito destaca la inmediatez que ha aportado la red social pero reconoce que esta "puede llevar a errores y se difundan datos que no son del todo ciertos o incluso falsos. En cuanto al mundo televisivo, lo que más nos aporta es poder acceder a imágenes que quizás nunca nos llegarían".

La cara negativa de las redes sociales y sus haters también las sufre Vicente Vallés como periodista relevante pero diferencia mucho entre la crítica y el insulto. "Lo normal es que haya unos que te critican y otros que te apoyan. Otra cosa son los insultos, las amenazas y las campañas de acoso que suelen ser habituales en Twitter hacia periodistas o políticos. No es deseable que pase, pero desgraciadamente, pasa", lamenta el presentador de informativos.

El aprendizaje es algo constante en el ámbito social media "todos nos hemos tenido que hacer digitales en el día a día. Me gusta aprender todo aquello que me sea útil en el trabajo o en el día a día. Aún así he comprobado que para los que ya tenemos una edad es más difícil aprender. Hago lo que puedo", concluye Vicente Vallés en Trending COPE.