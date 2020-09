COPE Valencia entrega el Premio Trayectoria empresarial 2020 a Vicente Montesinos un emprendedor nato que se ha labrado una impecable carrera pensando en el bien y la seguridad de todos tanto en empresas como en domicilios. El destino hizo que Don Vicente convirtiese un inconveniente en una solución. "Yo tenía un comercio y un amigo me instaló una cerradura de seguridad y ese día tuve que dormir en el comercio ya que no funcionaba y a partir de ahí se me ocurrió diseñar una cerradura que sí funcionara. Hicimos entonces la primera cerradura automática del mercado para puertas automáticas."

El destino y la inquietud de Montesinos hicieron que hoy tenga una de las empresas más potentes de seguridad para empresas y hogares de toda España. Según cuenta "el 80% de las cerraduras de los comercios valencianos son las nuestras y en Madrid llegamos casi hasta el 90%."

El ladrón podría hasta tener la llave de la casa que no podría entrar

El espíritu inventor del galardonado se remonta a cuando ayudaba a sus padres en el campo creando diferentes herramientas como una sembradora automática o una abonadora con la que se abonaba en una hora la parcela que antes tardaba casi un día en estar lista. Laura Montesinos hija del premiado afirma que su padre tiene una "capacidad tecnológica espectacular" y que le llena de alegría ir por la calle con sus hijos y que estos le digan: "mira mamá la cerradura del iaio."

B-LOCK EL ÚLTIMO INVENTO DEL ILUSTRE VALENCIANO

El último invento de Vicente Montesinos que está revolucionando el mercado frente a los okupas es B-Lock. "Estuvimos mucho tiempo pensando en cómo solucionar el problema de los robos y los okupas pero no queríamos sacar más de lo mismo. Las cerraduras que ya había se podían abrir con una patada, a través de la mirilla o con un decodificador de señales. Entonces llegamos a la conclusión de que lo que fallaba eran los bombillos."

Vicente Montesinos cuenta en Mediodía COPE MÁS Valencia que "este sistema lo que hace es bloquear los pasadores que entran en el marco de la puerta convirtiendo la cerradura en totalmente inviolable. Es más fácil abrir un boquete en la pared o partir la puerta en dos que abrir la cerradura."

"Es un sistema totalmente perfeccionado que va instalado en el marco de la puerta y la apertura se realiza a través de un sistema bluetooth incompiable. Se le dan las vueltas a los pasadores y se cierra la puerta; para abrirla se utiliza nuestro sistema de apertura mediante el móvil o de un mando especial para las personas mayores que no tienen smartphone. El ladrón podría hasta tener la llave de nuestra casa que no podría entrar," concluye Montesinos.

En toda su trayectoria empresarial el premiado hace gala de su valencianismo puesto que toda la tecnología "está fabricada en Valencia con ingenieros valencianos. De todo nuestro material no hay ninguno chino."

Enhorabuena Vicente Montesinos Premio COPE Valencia Trayectoria Empresarial 2020.