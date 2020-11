Vicente Boluda: "Hay que tener la habilidad de llevar la sanidad y la economía de manera conjunta"

Vicente Boluda, Presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) visita COPE Valencia para recibir el premio Impulso Económico 2020 y hablar del Corredor Mediterráneo y de todos los temas que engloban la economía valenciana en Mediodía COPE MÁS Valencia. "Recibir un premio siempre es agradable. El empresario como en el 99% de los casos es vocacional, la vocación no se pierde y en estos momentos quienes tiran del carro son los empresarios".

Las mayores ayudas las tiene el Estado en su mano y no son económicas

"Tenemos que ser conscientes que no hay que parar. Desde AVE hemos patrocinado movimientos como #ESTONOTIENEQUEPARAR para que todo el mundo sepa que hay que seguir pedaleando y pasar rápido esta página para encontrarnos en una situación mucho más normal donde la actividad de la empresa sea mucho más efectiva", según Boluda.

#QUIEROCORREDOR

AVE continúa con su labor a favor del Corredor Mediterráneo que en palabras de Vicente Boluda "ya debería de estar hecho". El empresario afirma que "tenemos una oportunidad con los fondos europeos que no podemos desaprovechar e intentar al máximo que se agilice esta infraestructura que es vital para la economía valenciana."

Al ser preguntado por la delicada situación actual que se está viviendo de equilibrio entre sanidad y economía, Boluda cita a Juan Roig y su ya famosa frase "la dicotomía entre salud y economía es como elegir entre respirar o comer." El empresario destaca que "en el sistema en el que vivimos hay que tener la habilidad de llevar las dos cosas conjuntas, pero claro, si queremos otro sistema político con todo subvencionado y dirigido estamos hablando de otra cosa. Hay que llevar las dos cosas al mismo tiempo, ninguna es menos importante".

Vicente Boluda, presidente de AVE recibe el premio de manos de Sergio Peláez, director de COPE Comunidad Valenciana

"Las mayores ayudas las tiene el Estado en su mano y no son económicas si no reglamentarias, que se quite burocracia, que se favorezca la creación de empresas, que sea mucho más fácil avanzar. No hay que esperar a que vengan fondos hay cosas más importantes que estos para que la economía fluya", concluye Boluda.

AYUDA DURANTE LA PANDEMIA

El jurado de los premios COPE Valencia ha tenido muy en cuenta para este galardón a parte de la labor económica , la labor sanitaria de AVE que se movilizó para traer el material sanitario que no tenía la sanidad pública valenciana. En cuanto a este asunto el presidente de AVE recuerda que "nos movimos inmediatamente para tener más de medio millón de mascarillas y más de 50.000 trajes de protección que se repartieron entre los 25 principales hospitales de la Comunidad Valenciana".

Por su labor solidaria en los momentos más críticos de la pandemia y sobre todo por su constante labor para impulsar la economía valenciana la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) recibe el premio COPE Valencia Impulso Económico 2020.