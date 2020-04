El empresario naviero valenciano Vicente Boluda y Presidente de la Asociacion Valenciana de Empresarios (AVE) en declaraciones a COPE Valencia ha asegurado que hay que reabrir todos los comercios "cuanto antes porque la destrucción de empleo y de tejido industrial puede ser de tal calibre que la crisis sanitaria puede ser de risa al lado de la crisis económica que podemos sufrir"

Boluda insiste que de que sirve que el Gobierno autorice que se pongan en marcha las empresas textiles o cerámicas si no lo pueden vender al comercio minorista. Por ello, insta al Gobierno a que se permita la apertura del comercio y la hostelería, que asegura el empresario "en España es importantísimo, importantísimo.

Unas reflexiones que llegan han llevado a la Junta Directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios defender de forma unánime la vuelta a la actividad económica para evitar que el impacto en el empleo y en nuestro estado del bienestar sea dramático. El Presidente de AVE, advierte del auténtico desastre económico que nos podemos encontrar, con un país hecho un solar, si no hacemos como Europa que ya ha comenzado abrir comercios, con todas las medidas y las garantías sanitarias necesarias.

"El panorama puede ser desolador, asegura Boluda, si echo la vista atrás, me recuerda a películas como Matt Max y compañía, y no hace falta una guerra nuclear", añade.

El empresario pide a los gobernantes que "tomen razón de lo que pasa fuera" y recuerda que "ya les ha pasado una vez e hicimos las cosas tarde. La prueba es que somos el segundo país del mundo, del mundo con más contagios". Ya se cerró tarde por no mirar lo que se estaba haciendo fuera, pues veamos que se está haciendo fuera, que tampoco es tan difícil"

En el comunicado lanzado suscrito por los empresarios de AVE, aseguraban que los españoles "no queremos ser meros espectadores, sino que queremos contribuir con nuestro trabajo, esfuerzo y talento a sacar al país adelante, por ello calificaban de "imprescindible" volver de forma urgente a la actividad económica. Los empresarios valencianos manifestaban en ese escrito que la vuelta a la actividad económica "es fundamental para preservar el empleo de millones de españoles, porque sin empleo ni actividad económica no se pagan impuestos y sin impuestos no hay estado del bienestar"

Pero no es la única petición que realiza AVE a los gobernantes. En su escrito también exigen que se facilite la puesta en marcha de cualquier actividad, comercio o empresa, invertir o generar empleo, pueda hacerlo de forma inmediata, eliminado trabas burocráticas y aplicando con urgencia dos medidas imprescindibles: el silencio administrativo positivo generalizado y que pueda iniciarse la actividad con declaración responsable.