Vicente, artista fallero: "No hay dinero que pague el riesgo que vamos a correr"

El Gremio de Artistas Falleros ha anunciado en un comunicado que van a desmontar las fallas y transportarlas al taller, una vez la Generalitat y el Ayuntamiento han asumido los costes que ello va a suponer. Una medida que ha tranquilizado a los artistas en lo económico -«hemos salido bastante contentos», indicó José Ramón Espuig, maestro mayor del gremio, tras su reunión con Ximo Puig- pero no en todo lo demás. Y es que los monumentos falleros que ya se encuentran a medio plantar, especialmente los que ya han elevado sus ninots por encima de los 10 metros, representan un gran peligro a la hora de desmontarlos. Es el caso de Vicente Llácer, artista fallero de Sueca-Literato Azorín, que desde un principio fue partidario de quemarlas "estén como estén" precisamente por el riesgo que el desmontaje supondría para todo su equipo. "Está muy bien que asuman los gastos, pero somos nosotros los que nos jugamos la integridad física. Somos los últimos monos", cuenta Llácer a COPE Valencia. Los artistas recuerdan que el dinero no lo es todo y que ahora se juegan mucho y además en muy poco tiempo, tienen hasta el día 20 de marzo para que todas las piezas vuelvan a los almacenes. Por ello, desde que se conoció la noticia de la suspensión de las Fallas los artistas optaban por "plantar y quemar".

Vicente Llácer, artista de Especial: "somos los últimos monos"

Será en las alturas donde correrán más riesgos, tendrán que subirse de nuevo a las grúas para "cortar" y "romper" las piezas que ya habían sido selladas. Se junta, por otro lado, un nuevo factor que puede obligarles a actuar con mayor rapidez: la lluvia. Está pronosticado tiempo adverso a partir del lunes, por lo que si no actúan desde ya se les "complica más la cosa". Ante esta situación, Llácer asegura que lo primero es la seguridad de su equipo: "el primero que me meta prisa, me levanto y me voy, si me cuesta 6 horas desmontar una pieza estaré 6 horas". Como él, la mayoría de artistas que ya habían plantado sus fallas, están atravesando un calvario a nivel personal. Llácer nos cuenta que está sufriendo mucho por su familia, y es que su actividad profesional depende al 100% de la fiesta fallera. Ahora, "aliviados" por las ayudas económicas, su gremio afronta la cara B de este rompecabezas, una obra de desmontaje en el que se juegan su propia integridad física, ya que "no es lo mismo hacer los tiros en el suelo que en el aire".

Por su parte, Espuig ha indicado que se ha planteado que los monumentos puedan guardarse en instalaciones de Feria Valencia, en la Ciudad de la Luz de Alicante o en naves industriales que estén vacías "antes del 20 de marzo" porque además a final de semana las previsiones apuntan lluvias y el coste sería mayor.

Además, ha propuesto como "fecha tope" para la celebración de las Fallas la Feria de Julio porque les daría tiempo a empezar las Fallas de 2021, y si no pudiera ser en esa fecha o antes, ya valorarían la situación.

Visiblemente emocionado, Espuig ha apuntado que las fallas se van a desmontar, las guardaremos y en cuanto antes se podrá celebrar la fiesta. La fecha tope es el mes de julio, así los artistas que participan en Hogueras de Alicante podrían ponerse con las Fallas 2020 y después con las Fallas 2021 después de verano.