La Vicenpresidenta del Gobierno valenciano pide el cierre de la hostelería

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, se ha mostrado partidaria de adoptar "medidas más restrictivas" para frenar el avance del coronavirus y de hacerlo "en el ámbito relacional, básicamente en la hostelería" como han hecho otros países europeos. Además, ha abogado por que "desde los poderes públicos se sostenga a este sector para que no se vaya a pique".

Así lo ha manifestado Oltra, en declaraciones a TVE, al ser preguntada por las medidas concretas que sugiere para controlar la nueva ola de la Covid-19.

Tenemos la constatación empírica de que cuando se restringe la actividad social mejoran los indicadores

En este sentido, la vicepresidenta ha hecho notar que "los datos demuestran que no vamos bien". "Ayer llegamos a los 2.000 contagios y el número de muertos, no solo en la Comunitat Valenciana, sino en toda España, se está incrementando, así como la ocupación de plazas UCI. Todos los indicadores nos dicen que el virus vuelve a expandirse porque tiene una capacidad de contagio extraordinaria y, por lo tanto, yo creo que, además del cierre perimetral, con el que estoy absolutamente de acuerdo, hay que tomar medidas en toda España más restrictivas con el ejemplo de los países de nuestro entorno".

A su parecer, hay que aplicarlas "en los ámbitos relacionales de sociabilidad, donde se la mayoría de contagios, precisamente para poder mantener los colegios abiertos, como ha hecho Alemania". "Es la manera de ir por delante del virus y no por detrás", ha insistido.

��️ 03/11



�� @GVAsanitat confirma 1.969 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana



➡️ 327 en Castellón

➡️ 486 en Alicante

➡️ 1.156 en Valencia



Altas: 1.159

Fallecimientos: 20



�� https://t.co/wReYypYPGzpic.twitter.com/xBrOMF6VXf — GVA Sanitat (@GVAsanitat) November 3, 2020

Mónica Oltra plantea que sigan abiertos centros educativos y la actividad laboral --fomentando el teletrabajo en todos los lugares en los que sea posible-- "porque realmente los focos de contagio no vienen de los colegios ni de las empresas". De esta forma, cree que sería posible "mantener una cierta normalidad y garantizar la escolarización de nuestros niños y niñas, que han estado demasiado tiempo sin poder asistir a clases, y una actividad económica".

"Hay que restringir la parte de sociabilidad porque la mayoría de brotes son de origen social", ha incidido Oltra, que ha agregado: "Francia, Alemania y Bélgica están tomando medidas en este sentido".

Además, ha advertido de que "el frío es aliado del virus, por lo que no va a mejorar al situación, sino al contrario, y cuanto antes tomemos estas medidas, antes tendremos los resultados".

"CONSTATACIÓN EMPÍRICA"

"En la Comunitat Valenciana --ha proseguido-- hace pocas semanas se confinó en este sentido unos municipios como Orihuela y Elche y los datos están mejorando; tenemos la constatación empírica de que cuando se restringe la actividad social mejoran los indicadores y frenamos la expansión del virus".

Finalmente, preguntada por la posición que mantendrá la Comunitat Valenciana en el Consejo Interterritorial, la también líder de Compromís ha recordado que el valenciano es un gobierno de coalición en el que también figuran el PSPV y Unidas Podemos.

"Somos un gobierno de coalición, yo hablo por una parte y en la Interterritoral se mantendrá una postura desde la Conselleria de Sanidad.Espero que sean sensibles a esta propuesta que hacemos porque los datos no son buenos, las cosas no van bien. Más vale prevenir que curar y la situación del sistema sanitario, si ahora no tomamos medidas, puede verse otra vez colapsada y eso genera una serie de problemáticas sobre la vida y la seguridad de las personas que hemos de intentar evitar", ha concluido.