Ya a la venta las entradas de DJ Nano para vibrar en Les Nits al Ciutat

El afamado DJ del panorama nacional DJ Nano desembarca en el Ciutat de Valencia con Oro Viejo. La idea nació allá por 2002 gracias a su mente inquieta.

Ya puedes adquirir tus entradas

Cuenta en su documental que la idea apareció como “una corazonada, una chispa” cuando se dio cuenta de que quería realizar un evento que recorriera la historia de su vida a través de la música y el espectáculo. La primera edición se materializó en la discoteca por la que entonces trabajaba como DJ, promotor y director artístico, Splass, en la localidad madrileña de Coslada.

Este próximo 3 de julio podrás disfrutar de este espectáculo gracias a “LES NITS DEL CIUTAT”. Las entradas ya están a la venta a partir de 30€

Con los años, el evento se fue haciendo más y más grande, con un crecimiento sostenido, cuidado y edificando unos sólidos cimientos. Pero con la voluntad de superarse en cada edición. Oro Viejo by Dj Nano, el mayor tributo a la música de baile de este país, hace años que dejó de ser una fiesta para convertirse en una marca que miles y miles de personas llevan por bandera.

Sus cifras lo avalan: 16 años, + de 30 ediciones, + de 70 artistas, 6 ciudades, 22 sold outs y más de 380.000 asistentes son sólo alguno de los números que demuestran que DJ Nano, el estandarte indiscutible del panorama dance nacional, está más en forma que nunca. En la última edición presencial, celebrada en diciembre de 2019 en IFEMA, las 14.000 entradas a la venta se agotaron antes que nunca.

Ante el indudable éxito y los continuados Sold Out de las ediciones anteriores, ORO VIEJO by Dj Nano se multiplicó por dos el pasado mes de diciembre de 2019 para que nadie se quedase sin poder vivir esta experiencia. Una fecha que fue todo un éxito consiguiendo el Sold Out de la primera fecha en solo unas horas.

LES NITS DEL CIUTAT

Les Nits al Ciutat es el punto de partida de una nueva etapa en la comercialización y uso del estadio Ciutat de València, que surge como una apuesta de futuro fruto del acuerdo de colaboración entre EL LEVANTE UD y PROACTIV ENTERTAINMENT y que pretende albergar desde grandes conciertos hasta eventos empresariales, festivales itinerantes, cine y actividades para todos los públicos de forma segura en un nuevo proyecto abierto al sector cultural.

