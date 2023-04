Vecinos de Monte Picayo denuncian destrucción 52 ha por prioridad energética

La comunidad de vecinos de la urbanización Monte Picayo de Sagunto ha denunciado públicamente que la ubicación de una planta solar asociada a la futura gigafactoría de Volkswagen sobre terrenos colindantes a la urbanización supondría "la destrucción de 52 hectáreas de suelo productivo agrícola dentro del área de protección de la Sierra Calderona".



Los terrenos que se destinarán a instalaciones fotovoltaicas en el entorno de la gigafactoría de celdas de baterías de Volkswagen en Sagunto (Valencia) han sido declarados proyectos territoriales estratégicos y de prioridad energética, y serán propiedad de la Generalitat.



En un comunicado, la comunidad ha pedido explicaciones a la Conselleria de Política Territorial, así como al Ayuntamiento de Sagunto, por el planteamiento del cambio de ubicación de la referida planta, que según señalan "no se ajusta al PTE (Proyecto Territorial Estratégico) aprobado el 29 de diciembre de 2022".



"Exigimos a estas dos instituciones que nos presenten la evaluación ambiental correspondiente a este proyecto. Consideramos que este proyecto no dispone de la compatibilidad urbanística según el TRLOTUP y no ha sido sometido a los preceptos de la Ley 21/2013 por posible afección a Red Natura 2000", indican los vecinos de Monte Picayo.



En el mismo escrito expresan su preocupación por "las consecuencias para la salud que pueden tener la ubicación de esas placas solares a pocos metros de la urbanización", por las posibles filtraciones al pozo del Serradal, que abastece a esas viviendas, y por cómo "el calor" de esa instalación puede tener en el entorno, especialmente en materia de posibles incendios.



"Solicitamos la reconsideración inmediata de esta localización del parque solar a los pies de la Sierra Calderona e informamos de que, en caso contrario, emprenderemos las acciones legales necesarias para impedir este atropello y lo que consideramos un incumplimiento flagrante de la legislación vigente", añade la comunidad de vecinos en su escrito.