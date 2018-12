Nuevo llamamiento del Ayuntamiento de València para que los valencianos NO tiren toallitas húmedas al WC. La nueva campaña de concienciación se llama "El váter no es una papelera".

El concejal del ciclo Integral del Agua de València, Vicent Sarrià ha explicado que en los últimos 2 años el consistorio ha invertido 3 millones de euros para desatascar el colector norte. Trabajos que durarán al menos otro año más al tiempo que siguen las obras para mejorar la instalación y que no se produzcan atascos. No obstante, insiste en que la gente tiene que concienciarse para no tirar toallitas al inodoro