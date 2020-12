Vanesa Martín: "el movimiento en redes sociales nos ayuda a decidir el itinerario de la gira"

Vanesa Martín una de las cantantes referente en el panorama musical español ha querido aportar su granito de arena a la lucha contra el Covid-19 ayudando a Cruz Roja a través de su canción "un canto a la vida," que se ha convertido ya en un himno nacional. Según la propia artista " tenía mucha obsesión por ayudar de alguna manera y una mañana me levanté con esta canción en la cabeza y me planteé la opción de producir, editar y lanzar la canción en redes sociales para poder ayudar a Cruz Roja. David Santisteban se puso manos a la obra para que diferentes músicos tocaran desde su casa y todos teníamos mucha ilusión por ayudar".

Mi madre que está en el hospital con más casos Covid-19

"Mis padres trabajan en un hospital, sobre todo mi madre que está en el hospital con más casos Covid-19 y ella me contaba de primera mano todo lo que necesitaban. A partir de ahí Cruz Roja recibe todo lo que recaudemos no solo para adquirir material sanitario si no que también le proporcionamos ayuda a personas mayores que están confinadas en casa y no pueden salir a comprar o no tienen familiares que les ayuden", asegura Martín.

En cuanto a su experiencia durante el confinamiento la artista reconoce que tuvo "las emociones a flor de piel. Tenía muchas ganas de crear, me sentaba diariamente al piano y me nacieron muchísimas canciones. También empecé a dibujar un montón y a cocinar".

Con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, Vanesa Martín no se reconoce como influencer pero reconoce que "es una cifra que te hace tener cierta responsabilidad porque te das cuenta que lo que hablas lo hablas para mucha gente y tienes que tener cierto cuidado pero con las canciones me ocurre lo mismo. Las letras cuentan una historia y hay que cuidar el lenguaje, las formas. En mis conciertos hay gente de trece a setenta años".

CÓMO INFLUYEN LAS REDES SOCIALES EN LA MÚSICA

La artista desvela que algunos de los conciertos de su gira han sido propiciados por "el fuerte movimiento en redes sociales a través de los estudios que se hacen, con el número de interacciones o los seguidores que teníamos en determinados países. De hecho la primera vez que fuimos a México, Miami o Puerto Rico fue por el fuerte movimiento en redes sociales que tuvimos. Es increíble, para mi las redes en este sentido son impresionantes y fundamentales para mi puedo saber qué sienten o qué piensan mis seguidores de primera mano".

El mundo ha cambiado mucho con esta crisis y si algo bueno nos ha dejado es que "nos hemos tenido que reinventar sí o sí y las redes sociales y las plataformas digitales nos han acercado a mucha gente. Yo me lo he gozado, lo he disfrutado. Hay que sacar lo positivo".

Para terminar la entrevista Remedios Cervantes no ha querido dejar pasar la ocasión y le ha pedido a la cantante un deseo para el 2021. "Lo que más deseo es salud, volver a las rutinas que teníamos y que no tengamos pudor en acudir a profesionales ya que la ayuda psicológica va a ser muy importante estos meses," expresa emocionada.