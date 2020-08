El PP valenciano pedirá información a Illa y Pablo Iglesias sobre las residencias

Una conocida residencia de la localidad valenciana de Moncada ha sido aislada hace escasas horas tras detectar hasta once casos positivos en COVID-19 entre sus residentes, según recoge Levante-EMV, si bien no se descarta que dicho número de contagios pueda verse incrementado en próximas actualizaciones de los datos, incluso entre sus propios trabajadores. Se trata de uno de los primeros rebrotes importantes que tiene lugar en una residencia valenciana tras la primera oleada de la pandemia de coronavirus; para el PP de la Comunidad Valenciana, esta situación se da por la falta de protocolos específicos para las residencias – que dependen de la Conselleria de Políticas Inclusivas de Mónica Oltra – y por la falta de información precisa proporcionada por las autoridades sanitarias.

A modo de solución, la vicesecretaria general de los 'populares' valencianos, Elena Bastidas, propone la realización de tests PCR a aquellos residentes y trabajadores que vuelven a ingresar en las residencias tras sus respectivos periodos de vacaciones. No obstante y ante la mencionada falta de información de manera generalizada en el ámbito de las residencias, Bastidas ha informado en una rueda de prensa celebrada esta misma mañana de que el PP de la Comunidad Valenciana solicitará dicha información al Gobierno Central. “Toda falta de información es sospechosa. Nos vamos a dirigir desde el Partido Popular al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en base a la Ley y, evidentemente, a la Ley de Transparencia de Acceso a la Información; y, también al vicepresidente Iglesias porque, recordemos, en el mes de marzo concentró todos los poderes [relativos a las residencias]", ha explicado la vicesecretaria general, Elena Bastidas.

Para los 'populares' de la Comunidad Valenciana, las diferentes problemáticas acontecidas y que continúan aconteciendo en las residencias valencianas con motivo del COVID-19 pasan por la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien “nunca está”. “Ante la burla sistemática que Oltra le hace al Síndic de Greuges, le he pedido al Síndic de Greuges que tome medidas ejemplares contra Oltra. No puede ser que estemos así desde mayo y se niegue y se vaya por los cerros de Úbeda para no darnos la información”, ha reprochado Elena Bastidas a la máxima responsable de las políticas sociales del territorio valenciano.