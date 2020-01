Valencia tiene una nueva residencia de menores gracias a la Diócesis

La diócesis de Valencia, a través de Cáritas Diocesana ha puesto en marcha una residencia hogar en el término de Torrent en el que ya se hospedan 24 menores de edad para responder a las nuevas pobrezas emergentes desde el compromiso como Iglesia, como ha destacado el obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ros, que ha estado al frente de la puesta en marcha de este proyecto desde su inicio.

Está previsto que el centro, denominado Mare de Deu dels desamparats i dels inocents, pueda acoger hasta 30 niños, niñas y adolescentes, de entre 12 y 18 años, bajo la tutela o guarda de la Generalitat Valenciana.

Arturo Ros visitó El Epejo de Cope Valencia para hablar de este centro. Puedes escuchar la entrevista en la parte superior de la noticia. En ella, el obispo auxiliar dice que “Queremos que esos niños y adolescentes bajo tutela puedan tener un hogar, puedan tener estudios, puedan tener profesión; puedan sentirse queridos, acogidos, amados, acompañados. ¡Que puedan vivir! ¡Tienen derecho a vivir!”.

Para Arturo la acogida es a la persona sin mirar a procedencia ni ningún tipo de condición. “Esto era un sueño, no una fantasía. Soñamos que en nuestra diócesis, a través de Cáritas, podríamos hacer esto que la realidad social nos exigía. Pensábamos que algún día oiríamos voces de niños y niñas corriendo por estos pasillos, chavales felices, contentos, bien atendidos”, añade.

“He tenido la ocasión de estar en algunos lugares donde hay menores en régimen de tutela. Y me ha creado muchas veces problemas muy serios de conciencia. Y un gran dolor, mucha tristeza, pensando interiormente que no es justo que los niños no tengan un futuro, ¡no es justo!¡no hay derecho a esto! Es una de las realidades que decepcionan en nuestra sociedad actual'', concluye.

Según publica en su número de esta semana el periódico diocesano PARAULA, el proyecto consiste en un centro de acogida residencial de menores que se encuentran en situación de riesgo y desamparo. Es pionero entre las diócesis españolas, e impulsa un modelo humanizador y totalmente innovador, aprovechando también las buenas prácticas existentes en este sector y, sobre todo, la experiencia de Cáritas en el ámbito de los servicios sociales. Se trata de promover también un modelo que pueda servir de referencia para otros centros en el futuro por su filosofía e impacto.