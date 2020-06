Valencia tendrá el primer salón naútico virtual del mundo

La pandemia del COVID-19, como "no hay mal que por bien no venga", ha traído consigo la digitalización total de las empresas de todos los sectores, y por ende, nuevas oportunidades. Algo que ha sabido identificar la organización del Valencia Boat Show, que pondrá en marcha del 28 de octubre al 1 de noviembre el primer salón de naútica internacional. Si en tiempo 'pre-coronavirus' multitud de salones internacionales como el Mobile World Congress de Barcelona fueron suspendidos, el tiempo que está por venir de 'post-coronavirus' traerá soluciones para estos eventos ajustadas a un mundo marcado por la distancia social y el rechazo a las grandes aglomeraciones. Para ello será imprecindible explorar las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías. En este caso, La Marina de València y la Unión de Empresas Náuticas (UEN), co-organizadores del Valencia Boat Show, se han unido a Grupo Alfatec, empresa valenciana líder en tecnología y desarrollo digital. De esta manera se ha conseguido que este nuevo concepto de salón náutico no sea una simple web que reúna la oferta de embarcaciones con enlaces web a las diferentes marcas, sino que está concebido como un evento completo y totalmente virtual, donde será posible estar a través de la pantalla del ordenador en el lugar de exposición. Nacho Gómez Zarzuela, Director del certamen, ha ejemplificado la interfaz del evento con Google Street View, herramienta con la que es posible situarse en la calle indicada y contemplar todo su alrededor, en este caso la Marina de Valencia. El evento incluirá encuentros digitales, conferencias, presentaciones, debates y acciones de networking, así como la posibilidad de celebrar reuniones en salas privadas o de conectar en directo con los expositores.

La exposición virtual contará con stands interactivos personalizables con la imagen de marca de las empresas, un marketplace especializado en náutica, visitas virtuales a embarcaciones con las últimas tendencias en tecnología como tours 360º, planos 3D o asistentes virtuales; eventos, charlas y conferencias, y la posibilidad de contar con un perfil profesional con acceso a oportunidades de networking. Además, como novedad, se crea la “Casa de la prensa” que reunirá contenidos y oferta comercial de las principales cabeceras náuticas en un solo lugar. Todo ello con la ventaja de que las empresas no tendrán que hacer frente a los altos costes que supone la presencia física en el salón. De hecho, el nuevo salón náutico virtual ofrece a los expositores opciones de personalización de espacio y servicios adaptables a todos los tipos de empresas y presupuestos, con tarifas desde 500 euros. Otra de las ventajas será el mayor alcance y la segmentación de usuarios, por la deslocalización del certamen que podrá seguirse desde cualquier parte del mundo. Desde la organización calculan que se alcanzará el millón y medio de usuarios.