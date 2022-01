Valencia tendrá Feria de Fallas. Tal y como avanzó COPE el presidente de la Diputació de València, Toni Gaspar, el director del Centro de Asuntos Taurinos de la institución provincial, Toni Gázquez, junto a los máximos responsables de Nautalia, la nueva empresa encargada de gestionar el rumbo de la Plaza de Toros de València durante los próximos cuatro años han oficializado el pistoletazo de salida para la Feria de Fallas de Valencia.

Rafael García Garrido, presidente de Nautalia y empresario de la Plaza de Toros de Las Ventas, y el gerente, Víctor Zabala de la Serna, entregaron, tal y como está estipulado en el nuevo pliego de condiciones, los carteles de la Feria de Fallas 2022, que se desarrollará entre el 13 y el 20 de marzo. El próximo 9 de febrero tendrá lugar el acto de presentación oficial de dichos carteles en el Centro Cultural La Benficencia. El ciclo fallero constará de cuatro corridas de toros, una novillada picada, un festejo de rejones y la tradicional novillada sin caballos en la que participarán alumnos de distintas escuelas taurinas.

Toni Gázquez, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Diputación, Rafael García Garrido, empresario de la Plaza de Toros de Valencia, Toni Gaspar, presidente de la Diputación Provincial de Valencia, y Victor Zabala de la Serna, gerente.Diputación de Valencia









Este año, la Feria de Fallas está programada en dos bloques aunque son muchos los alicientes anunciados para aficionados y gran público. Pese a ser una feria escueta en extensión, la calidad de la programación es de máxima categoría. Prácticamente hay una presencia absoluta de las figuras (El Juli, anunciado el día de San José, Morante, Roca Rey) además del doblete de Manzanares, que tira del carro en Valencia en la primera feria de Fallas desde 1990 sin el maestro Enrique Ponce. El alicantino está anunciado en su segunda tarde el día de San José, una fecha señera en la historia de su maestro padre, José María Manzanares. Román, torero de Valencia, se anuncia en su plaza por primera vez con los toros de Victorino Martín en la primera corrida del ciclo el domingo 13.

Además, prácticamente todos los toreros destacados en 2021 se anuncian en marzo: los sevillanos Juan Ortega, Pablo Aguado y Daniel Luque, el riojano Diego Urdiales y los extremeños Antonio Ferrera y Emilio De Justo. Otro apunte de máximo interés es la contratación para la corrida de rejones de Diego Ventura, máxima figura del toreo a caballo actual, que hacía años que no actuaba en el coso del arquitecto Monleón.

Las combinaciones de la inminente Feria de Fallas son las siguientes:

-Sábado 12 de marzo. Novillada sin caballos. Erales de El Parralejo. Manuel Caballero (E.T. Albacete), Nek Romero (E.T. de Valencia), Aaron Rull (E.T. de Castellón), Jarocho (E.T. de Salamanca), Lenny Martin (E.T. de Beziers) y Joel Ramírez (E.T. de Madrid).

-Domingo 13. Toros de Victorino Martín. Antonio Ferrera, Daniel Luque y Román.

-Miércoles 16. Novillada con caballos. Novillos de El Pilar. Jordi Pérez ”El Niño de las Monjas”, Álvaro Alarcón y Manuel Perera.

-Jueves 17. Toros de Juan Pedro Domecq. José Antonio “Morante de la Puebla”, Juan Ortega y Pablo Aguado.

-Viernes 18. Toros de Victoriano del Río. Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey.

-Sábado, 19 de marzo:

-Matinal corrida de rejones. Toros de Los Espartales. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

-Por la tarde: Toros de Garcigrande. Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Emilio de Justo.

También, el domingo 13 de marzo se celebrará en sesión matinal un concurso de recortadores y el sábado 18, en horario nocturno, habrá un espectáculo de festejo popular. Por último, se han presentado los carteles de los festejos que se celebran por la festividad de la Virgen de los Desamparados: una novillada picada y una clase práctica .

-Sábado, 7 de mayo. Novillos de Conde de Mayalde. Miguelito, Isaac Fonseca y Manuel Diosleguarde.

-Domingo 8. Clase práctica de la Escuela de tauromaquia de Valencia.