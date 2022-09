València suspende "el contrato del siglo" de las basuras

El Ayuntamiento de València ha suspendido el proceso de licitación del contrato de basuras para los próximos quince años, que asciende a 1.325 millones de euros, después de que Agricultores de la Vega SAV, que quedó fuera del concurso en la presentación de ofertas, haya alegado que una de las aclaraciones realizadas a las empresas conlleva la nulidad del procedimiento.



La Mesa de Contratación del consistorio desestimó en un primer momento el recurso de SAV al considerar que no se había producido ninguna modificación del presupuesto base de licitación ni el crédito existente resulta inadecuado o insuficiente para atender las prestaciones que conforman el objeto del contrato, según informan fuentes municipales.



No obstante, ha decidido elevar consulta al Consell Jurídic Consultiu para que resuelva esta cuestión y, mientras esto se produce, ha suspendido el proceso de licitación del contrato de residuos.



El vicealcalde de València, Sergi Campillo, ha explicado tras la junta de gobierno que quieren ser prudentes y cautos y por seguridad jurídica no continuar con el procedimiento hasta conocer la resolución del Consell Jurídic.



Agricultores de la Vega SAV alegó que una de las preguntas contestadas durante el proceso de licitación a las empresas comportaría la nulidad del procedimiento y la consiguiente vuelta atrás de las actuaciones, si bien la Mesa de Contratación desestimó este recurso que pedía la revisión de oficio y la anulación del proceso.



Antes, ya había presentado un recurso, también desestimado, después de que la Mesa de Contratación retirara la oferta que había presentado Agricultores de la Vega al no constar en el plazo de las 24 horas siguientes al cierre de la presentación, el pasado 15 de febrero, por lo que se acordó su exclusión del procedimiento de licitación.



Al parecer, no constaba la presentación de la documentación administrativa electrónica que había realizado el 10 de febrero al no haberla validado, según precisan las fuentes.



El concurso de basuras de València está dividido en cuatro lotes y su presupuesto de licitación asciende a 1.325 millones de euros. El periodo de la adjudicación es para quince años, hasta 2036.



El vicealcalde ha asegurado que el servicio de limpieza y residuos está garantizado y se seguirá prestando con normalidad, dado el acuerdo de continuidad por interés público con las contratas actuales.