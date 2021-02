Valencia sin Fallas y sin petardos en el mes de marzo

"Las Fallas no serán como las conocemos", así de contundente se ha mostrado el concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, en una entrevsita en la televisión autonómica APunt en la que también ha adelantado que al no haber Fallas como tal, el Ayuntamiento tampoco permitirá el disparo de petardos o bombetas en la calle.

Galiana ha explicado que la normativa actual del Ayuntamiento respecto a contaminacion acústica no permite el disparo de petardos, y por ello cada año el consistorio aprueba "la excepción" a la norma durante la semana fallera, pero este año no está prevista esa excepcionalidad porque las fallas no se celebrarán en el calendario habitual.

El concejal ha explicado que si se podran echar bombillas o pías, "que no hacen ruido", pero ha insistido que si la gente no cumple la normativa de contaminacion acústica, implica sanciones.

Durante la entrevista en Apunt Galiana ha asegurado que el Ayuntamiento quiere mantener el "espíritu" fallero durante la semana de Fallas con detalles simbólicos para que "se note que el mundo de las fallas sigue vivo" aunque no pueda celebrar la fiesta por la pandemia. De hecho y aunque no vayan a celebrarse las fiestas como tal, desde Junta Cetnral Fallera se han diseñado igualmente los carteles relativos a la fiesta de este año y se sigue trabajando en un posible calendario para la celebración y la quema de los momunmentos como marca la tradición.

���� Ja coneixem la imatge gràfica les #Falles21! �� Un treball de @DiegoMir8 i @fase_studio que ret homenatge als oficis que fan gran la nostra festa. ��������#SomPatrimonipic.twitter.com/8f35x9akcd — Junta Central Fallera (@JCF_Valencia) December 11, 2020

Lo que sigue siendo una incognita es cuándo podrán celebrarse las Fallas. El Ayuntamiento tiene claro que en este primer semestre del año no será posible, pero tampoco queire adelantar ninguna fecha o anticipar una cancelacióncomo ha hecho el Ayuntamiento de Pamplona que ya ha cancelado la celebración de los San Fermines.