Valencia no prohibirá las concentraciones del 8M

El lunes se celebrarán en la Comunitat un total de 43 concentraciones para conmemorar el Dia Internacioal de la Mujer, pese a que Madrid ha prohibido cualquier celebración al respecto amarandose en la situación santaria, desde la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana defienden el derecho de concentración y por tanto no prevén cambiar de criterio respecto al a decisión adoptada.

Esta misma semanala delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, destacaba que "hay muchas solicitudes", ya que "el movimiento feminista es muy reivindicativo y así tiene que seguir siendo". Asimismo, ha detallado que se trata de actos y concentraciones en diversos puntos de la ciudad, donde habrá aforo limitado y con formato similar al que se llevó a cabo el 25N. "Son actos reivindicativos con mucha responsabilidad, como siempre ha actuado el movimiento feminista", insistía para defender la idoneidad de no poner obstaculos a la celebración de las mismas.

De hecho Calero hacía un matiz al respecto para asegurar que las concentraciones no se autorizan o prohiben, son comunidadas a la Delegación y si no hay informes técnicos y policiales que desaconsejen su celebración, la institución simplemente vela por el buen transcurso de las mismas.

En este sentido, Calero reconocia que hubieses sido más complicado autorizar una manifestación como la que se celebra habitualmente el 8M en la Comunitat. "La Covid sigue mandando en nuestras vidas por lo que ha considerado bueno que este año los movimientos feministas no hayan entrado en el tema de la manifestación porque habría sido más complicado".

La delegada ha recalcado que a lo largo del año "solo en la provincia de Valencia ha habido casi 900 peticiones de concentraciones y pasan inadvertidas porque no hay problemas". "No hagamos una bola de algo que es natural", ha señalado Calero, que ha recordado que si no hay informes en contra las concentraciones "se desarrollarán como siempre" y no se prohíben porque son "un derecho fundamental".