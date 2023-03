València, primera ciudad del mundo en experimentar con la semana laboral de 4 días

València será la primera ciudad del mundo en realizar un proyecto piloto mensual sobre la jornada laboral de 32 horas. Y lo hará el próximo mes de abril y mayo aprovechando las festividades del Lunes de Pascua, San Vicente Ferrer, el Primero de Mayo y la declaración del 24 de abril como festividad local de València. El alcalde, Joan Ribó, el concejal de Innovación, Carlos Galiana, y la gerente de Las Naves, Marta Chillarón, han presentado hoy las características del programa piloto. Joan Ribó ha asegurado que “València será la primera ciudad del mundo en evaluar el programa piloto de la jornada laboral semanal de 32 horas”.

El alcalde ha afirmado que “València es referente europeo en innovación y esta es una experiencia innovadora. Nuestra ciudad está ahora en el mapa de las cosas que realmente importan y preocupan a la ciudadanía como el trabajo y la calidad de vida. Somos una ciudad innovadora, al frente de las políticas públicas transformadoras”.

Según Ribó, “queremos una ciudad amable, saludable, que cuide de las personas. Queremos que las personas trabajen para vivir, no que vivan para trabajar. Necesitamos, por lo tanto, hacer un reparto más equilibrado de nuestro tiempo para poder conciliar todos nuestros espacios. Abrimos el debate sobre el futuro laboral. Los grandes avances en el ámbito laboral tienen que ver con el tiempo de trabajo. También la pandemia ha abierto nuevas perspectivas sobre el mercado laboral incorporando instrumentos como el teletrabajo, la flexibilidad laboral, etc”. El alcalde ha añadido, además, que el proyecto tiene como objetivo “contribuir a la lucha contra el cambio climático. València tiene el reto de ser una ciudad climáticamente neutra en 2030. Esta reducción en la jornada laboral tiene que ver con el consumo o la movilidad”.

En este sentido, Joan Ribó ha concluido que “la finalidad de esta iniciativa es hacer un estudio durante un mes y utilizar las conclusiones para hacer un informe que evalúe el impacto de aplicarlo y sus consecuencias. Un informe que genere conocimiento y pueda ser de utilidad para las administraciones competentes, empresas, sindicatos y entidades para impulsar la mejora de la calidad de vida y del trabajo. La experiencia de València podría marcar una hoja de ruta del futuro laboral y de los derechos de las personas a un trabajo digno y de calidad que les permita conciliar y mejorar el bienestar propio. Nos preguntaremos si esta jornada laboral mejora la salud y el bienestar de las personas, si mejoran los indicadores de cambio climático y qué impactos y efectos colaterales tiene sobre la ciudad y las personas”.

El estudio, que, según el alcalde, “no entra en el marco del diálogo social porque esto es competencia de los agentes sociales y el gobierno del Estado y que parte de un proceso de diálogo con los sectores implicados, hace una apuesta valiente por poner en la agenda de este debate y sumar a las experiencias piloto que ya se han puesto en marcha en otros países”. Así, Joan Ribó ha repasado las experiencias de Lituania, Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania, Suecia, Islandia, Portugal o Japón, entre otros. Ribó ha recordado que en la experiencia británica “61 empresas han participado en un ensayo durante seis meses sobre una reducción del 20% de las horas de trabajo para todo el personal sin disminuir el salario. Entre los resultados, destacamos que la gran mayoría de empresas mantuvieron los objetivos de productividad a tiempo completo, también el 71% de los trabajadores declaraban tener menos agotamiento y un 39% menos estrés. Se redujeron un 65% las bajas por enfermedad y el 92% de estas empresas que participaron tienen la intención de continuar”.

Por su parte, el concejal de Innovación, Carlos Galiana, ha remarcado que “se trata de una prueba piloto y nosotros siempre decimos que no hay pruebas piloto fallidas porque, si los resultados no son los que esperábamos, estaremos avanzándonos a la gente que vendrá detrás para que no vaya por ese camino”. Para Galiana, “todas las pruebas que hacemos nos dan buenos resultados, tanto si es lo que esperábamos como si no, para decirles a las personas que vengan detrás por dónde tienen que transitar”.

El concejal ha pedido la participación ciudadana porque “para esta prueba piloto necesitamos la ayuda y la implicación de la ciudadanía porque, si la ciudadanía no sabe que está formando parte de un piloto, difícilmente podremos después evaluar sus consecuencias. Nosotros siempre incorporamos a la ciudadanía a nuestros procesos de trabajo porque, además, va en línea con la estrategia urbana y la misión climática València 2030”.

Por su parte, la gerente de Las Naves, Marta Chillarón, ha afirmado que estamos ante “una iniciativa pionera y revolucionaria que tratará de medir los efectos sobre los ámbitos de la salud y el bienestar, la emergencia climática y la economía de la ciudad”.

El programa piloto

El programa piloto se planteará la afección de la jornada laboral de 32 horas semanales repartidas en cuatro días a partir del estudio de tres grandes ámbitos: la salud y el bienestar social, la emergencia climática y la economía. En este sentido, se analizarán cuestiones como los usos del tiempo, la conciliación de la vida laboral, la sensación de bienestar, el descanso, el impacto de la medida sobre los gases de efecto invernadero, la calidad del aire, el silencio, el consumo energético, el tráfico, la red pública de transporte, el turismo de interior, la hostelería, el comercio y las compras en comercios y tiendas, entre otras cuestiones. Las pruebas analíticas se acompañarán de entrevistas cualitativas y cuantitativas a agentes clave y, aleatoriamente, a una muestra significativa de residentes de la ciudad. Se prevé que los resultados estén disponibles el próximo mes de julio. A la presentación del programa piloto ha acudido también el secretario autonómico de Empleo de la Generalitat, Enric Nomdedéu.

En este sentido, el próximo 3 de abril se celebrará en Las Naves una jornada de debate que se denominará “La jornada de 4 días a debate, ¿una realidad o una utopía?”. A la jornada está prevista la asistencia del alcalde, Joan Ribó, y de responsables de la patronal y de los sindicatos así como de responsables de empresas que ya han puesto en marcha iniciativas parecidas.