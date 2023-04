València pone fin al contencioso con los vecinos del barrio de Peña-roja

El pleno del Ayuntamiento de València ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado con la Generalitat y el vecindario del barrio de Penya-roja para poner fin al contencioso por el traslado a la avenida de Francia de la edificabilidad perdida en la operación de Tabacalera.



Con este acuerdo, tanto el Ayuntamiento como la Generalitat retiran los recursos que tenían pendientes en los tribunales, con lo que se pone fin al conflicto judicial que se arrastraba por la operación urbanística de Tabacalera, ha informado el Consistorio.



La propuesta de acuerdo transaccional entre las partes, que ha sido defendida en el pleno por la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha recibido el apoyo del equipo de gobierno y del PP, mientras que Ciudadanos y Vox se han abstenido.



En nombre de la plataforma vecinal del barrio de Penya-roja, ha tomado la palabra su portavoz, Fernando Argente, quien ha asegurado que el vecindario "está muy contento de este acuerdo" y que los vecinos y vecinas "no son culpables por defender sus derechos".



El origen de este conflicto data de 2017, cuando el Tribunal Supremo anuló el plan de Tabacalera que había impulsado el gobierno de Rita Barberà, ya que cuando se emitió la sentencia judicial ya se habían materializado algunas de las actuaciones y edificaciones incluidas en la operación.



Por ello, y para compensar a la empresa Guadalmedina por la edificabilidad que no había materializado, el equipo de gobierno, dirigido ya entonces por Joan Ribó, planteó una solución que implicaba recalificar dos puntos del barrio de Penya-roja y trasladarles la edificabilidad no construida.



Esta decisión suscitó la oposición del vecindario, que fue respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y ha derivado en el acuerdo ratificado este jueves por el pleno municipal.