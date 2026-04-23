Valencia planta cara a los 'guarros': hasta 1.500 euros por no recoger los excrementos del perro

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde a la modificación de la Ordenanza municipal de limpieza urbana, que ahora endurece las sanciones por ensuciar la ciudad. El texto, que se adapta a la nueva normativa autonómica y estatal, será aprobado previsiblemente en el pleno del 30 de abril.

Sanciones de hasta 3.000 euros

La actualización de la ordenanza trae consigo un endurecimiento de las infracciones. Acciones como abandonar basura dispersa en espacios públicos o realizar conductas que ensucien la ciudad se castigarán con multas de hasta 3.000 euros. Del mismo modo, arrojar residuos pequeños como colillas, chicles o papeles fuera de las papeleras se sancionará con entre 1.500 y 3.000 euros.

Otras conductas incívicas que serán multadas son escupir o satisfacer las necesidades fisiológicas en la calle, con sanciones de 750 a 3.000 euros. Las pintadas y grafitis en elementos patrimoniales protegidos podrán costar entre 1.500 y 3.000 euros.

En cuanto a las mascotas, el incumplimiento de la recogida de excrementos y la limpieza de las micciones por parte de los dueños o portadores de los animales podrá ser sancionado con multas de hasta 1.500 euros.

Fomento del reciclaje en origen

Con el objetivo de fomentar la separación en origen, la ordenanza también castiga con hasta 3.000 euros el depósito de residuos domiciliarios en contenedores no habilitados para ello. La misma sanción se aplica por abandonar en la vía pública residuos industriales como palets o escombros.

La nueva normativa busca hacer partícipe a la ciudadanía en la responsabilidad compartida de separar los materiales reciclables, orgánicos y no reciclables. Durante el período de exposición pública, se presentaron alegaciones por parte de la Sociedad Ecológica para el reciclado de los envases de vidrio y la Federación de Hostelería de Valencia, las cuales fueron rechazadas.