Valencia Mar renueva su colaboración con el Valencia Boat Show

Valencia Mar ha renovado su apuesta por el Valencia Boat Show by Insurnautic convirtiéndose en patrocinador del certamen por tercer año consecutivo. El puerto valenciano, situado a pocos metros de la playa y a tan solo 10 minutos del centro de la ciudad, en la zona de la ampliación del club náutico, cuenta con una atractiva propuesta de amarres con fingers con una gran relación calidad / precio.

La dársena cuenta con nueva gestión desde 2018, cuando logró cuadruplicar en un solo año el número de barcos presentes. Algunos de los motivos de su éxito son, sin duda, sus completas instalaciones y servicios náuticos exclusivos, parking cubierto con 500 plazas, pañoles de hasta 150 m2, cancha de beach tennis, de fútbol, basket, restaurantes, centro de buceo, alquiler de paddle surf, titulaciones náuticas e incluso una playa artificial. Además, Valencia Mar está apostando por la sostenibilidad con la creación de un sello de eco marina, que combina con diferentes acciones de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente.

Detrás de la fundación de Valencia Mar está una de las empresas más prestigiosas del sector, responsable de la gestión de varias de las marinas de referencia en el Mediterráneo español como Puerto Portals o Marina Vela.

“La apuesta continua de Valencia Mar por el Valencia Boat Show, no solo como expositor sino con este patrocinio, es sin duda una combinación ganadora y un testimonio del necesario apoyo del sector náutico hacia iniciativas creadas por y para el sector”, asegura Eduardo Gil, director del Valencia Boat Show.

“Para Valencia Mar es estratégico estar en Valencia Boat Show, no solo por el interés particular de Valencia Mar, si no porque consideramos que es el mejor apoyo que podemos hacer a la náutica valenciana, un sector que genera mucho empleo y recursos en Valencia y que debemos de cuidar. Además, Eduardo Gil y su equipo están consiguiendo sacar a flote un evento en unos momentos dificilísimos por lo que no nos queda otra que apoyar y esforzarnos para ayudar a hacer grande esta gran cita de la náutica en Valencia”, señalaGustavo Benavent, director de Valencia Mar.

Valencia Boat Show

El salón náutico de València, se celebrará del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2021 en La Marina de València, organizado por la Unión de Empresas Náuticas (UEN) y La Marina de València.

Más información e inscripciones:

www.valenciaboat.com