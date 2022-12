València no logra ser Capital Europea de la Innovación 2022 y queda tercera

La ciudad de València no ha logrado proclamarse Capital Europea de la Innovación 2022, un galardón que finalmente se ha llevado la mancomunidad francesa Aix-Marseille-Provence Métropole.



Este premio, al que optaba también la ciudad finlandesa de Espoo, reconoce a las ciudades que promueven un ecosistema local de innovación, y ha sido otorgado este miércoles en un acto celebrado en Bruselas.



Aix-Marseille-Provence Métropole se ha impuesto a sus dos competidoras, con lo que se convierte en la iCapital 2022, un reconocimiento dotado con un millón de euros, mientras Espoo ha quedado en segundo lugar, y València en tercero. Ambas recibirán 100.000 euros.



El alcalde de València, Joan Ribó, quien encabezaba una delegación valenciana para conocer el resultado de estos premios, ha felicitado a la ganadora, y ha defendido que la innovación es un camino por el que seguirán apostando, con el objetivo de que "toda la ciudad trabaje por la innovación".



Ha recordado que el proyecto de València "es un modelo compartido de innovación con un propósito orientado a mejorar la vida de las personas a través de la Misión Climática".



El Servicio de Innovación del Ayuntamiento de València, junto a un equipo transversal formado por el centro de innovación Las Naves, la fundación València Activa y la Oficina Ciudad Inteligente, presentó el pasado mes de junio su candidatura a estos premios.



La ciudad se situó el pasado 26 de octubre como una de la tres finalistas para optar a este premio, que finalmente no ha podido alcanzar.



Se trata de la segunda vez que València se queda sin este reconocimiento, ya que en 2020 la ciudad presentó su candidatura, superando todas las fases de evaluación y siendo reconocida por la Comisión Europea como una de las seis mejores ciudades europeas en materia de innovación, pero no logró hacerse con el título.



El concejal de Innovación y Gestión del Conocimiento, Carlos Galiana, ha expresado su "agradecimiento a todo el ecosistema de la innovación de València" por haberles acompañado en este viaje colectivo hacia un objetivo común: "mejorar la vida de las personas", según ha informado el Ayuntamiento.



"Si hace dos años nos reconocieron como una de las seis ciudades más innovadoras de Europa, hoy hemos vuelto a conseguir esos 100.000 euros de premio, guiados por nuestra estrategia de innovación Missions València 2030 y nuestra Misión Climática", ha añadido.



Ribó ha recordado que València será la primera ciudad europea en poner en marcha la innovación orientada a misiones tal y como incluye la Unión Europea en su programa Horizonte 2021-27.



Estas misiones ayudarán a desarrollar diferentes sectores, "desde la premisa común de mejorar la vida de las personas y conseguir una ciudad que sea más saludable, sostenible, compartida y emprendedora".



El alcalde ha subrayado que "en estos momentos de incertidumbre y dificultad, las ciudades son fundamentales para ese gran proyecto europeo que es el Green Deal, y la innovación es el ingrediente clave para dejar una sociedad mejor a los que vendrán".



En el acto se han anunciado también los premios a las mujeres innovadoras, donde, entre otras personas, se ha reconocido a la española Rocío Arroyo, por su proyecto empresarial Amadix, dedicado a la detección precoz del cáncer a través de la sangre.



Además, se ha dado a conocer la ciudad ganadora de la categoría European Rising Innovative City (Ciudad innovadora europea en ascenso), un premio que ha recaído en Haarlem (Países Bajos).



A Bruselas se han desplazado también los vicealcaldes de València Sandra Gómezy Sergi Campillo, así como el concejal de Desarrollo innovador de los sectores económicos, Borja Sanjuán; la concejala del grupo municipal del PP Paula Llobet, y el concejal del grupo municipal de Ciudadanos Rafael Pardo.