Valencia lanza un planazo familiar y gratis para esta Pascua con talleres y yincanas

El Ayuntamiento de Valencia ha organizado una programación especial de actividades gratuitas dirigidas al público familiar con motivo de la Pascua. A través de la iniciativa “Pasqua DiverActiva”, los equipamientos municipales de València Sostenible, como el Observatori del Canvi Climàtic y la Oficina de la Energía, ofrecen propuestas lúdicas y educativas centradas en la sostenibilidad y la energía.

Una agenda completa para toda la familia

La programación arranca en la Oficina de l’Energia del barrio de Ayora el lunes 7 de abril con el “Escape Room E.N.E.R.G.Í.A.”, donde los participantes resolverán enigmas sobre el uso responsable de la energía. El jueves 10 de abril, la acción se traslada al Mercado municipal de Torrefiel con la “Yincana familiar Energías Renovables”, una actividad para descubrir la importancia de estas energías en la lucha contra el calentamiento global.

El Observatori del Canvi Climàtic, en el Cabanyal, tomará el relevo con más propuestas. El miércoles 9 de abril a las 11 horas tendrá lugar el cuentacuentos “Abeja zum zum”, dirigido a niños de 3 a 7 años para descubrir el papel de las abejas. El viernes 11 de abril, también a las 11, se celebrará una ludoteca climática para disfrutar de juegos de mesa y materiales educativos sobre medio ambiente.

Ocio gratuito y de calidad

Desde el Ayuntamiento apostamos por ofrecer alternativas de ocio gratuitas y de calidad para las familias" Carlos Mundina Concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética

El concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha destacado que el objetivo es ofrecer una alternativa de ocio responsable para quienes pasan las vacaciones en la ciudad. "Desde el Ayuntamiento apostamos por ofrecer alternativas de ocio gratuitas y de calidad para las familias y en distintos barrios de la ciudad, especialmente en periodos vacacionales como la Semana Santa y Pascua", ha señalado Mundina.

Ajuntament Valencia



Estas actividades permiten acercar de forma amena y didáctica conceptos clave sobre sostenibilidad" Carlos Mundina Concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética

El concejal también ha subrayado la importancia de estas iniciativas para la educación ambiental. "Estas actividades permiten acercar de forma amena y didáctica conceptos clave sobre sostenibilidad, energía y mejora climática a los más pequeños, fomentando valores de respeto y cuidado del entorno desde edades tempranas", ha añadido.

La programación de València Sostenible se consolida como un referente en la divulgación ambiental en la ciudad, según el concejal. La agenda continuará el sábado 25 de abril con la reanudación de los “Dissabtes DiverActius”, que incluirán un taller de construcción de comederos de aves con materiales reciclados en el Observatori.

Cómo participar: inscripción y contacto

Todas las actividades son gratuitas, pero es necesario realizar una inscripción previa a través de los formularios disponibles en la web de València Sostenible. Para más información, los interesados pueden contactar en los teléfonos 96 106 15 91, 655 885 776 y 651 803 778, o a través del correo electrónico observatori@valenciasostenible.com.