València instala elementos de protección en los museos para la entrada en la fase 1

El Ayuntamiento de València ha comenzado ya la instalación de elementos de protección en nueve museos de València para afrontar su posible reapertura en caso de que se pase próximamente a la Fase 1 en el calendario de atenuación de las restricciones por la crisis sanitaria por la COVID-19.

��️ Hem començat la instal·lació de 28 elements de protecció en 9⃣ museus de #València per a garantir la possible reobertura en seguretat, en el cas que es passe pròximament a la Fase 1 del calendari d’atenuació de les restriccions per la crisi sanitària per la #COVID19 ����️. pic.twitter.com/8MmHMYy5Fs