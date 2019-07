València insiste en la necesidad de que el Júcar aporte agua a la Albufera

El vicealcalde Sergi Campillo ha explicado que, por el momento, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación de la Fiscalía ante el descenso de los niveles de agua en el lago de la Albufera. No obstante, el delegado ha reiterado la postura del Ayuntamiento de València en este tema, y ha recordado que L’Albufera es la tercera zona húmeda de España, después de Doñana y el Delta del Ebro «y en los últimos 40 años se han ido reduciendo drásticamente las aportaciones de agua del río Xúquer por una planificación hidrológica lamentable por parte de todas las confederaciones», ha lamentado.

Campillo, como ayer el alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido que L’Albufera tenga una dotación anual estable de agua, de la misma manera que la tiene un tancat de arroz, las reservas para consumo humano o una industria; y no que tenga que nutrirse únicamente de los sobrantes de riego o de la lluvia. «Nosotros reclamamos que se revise la entrada de agua porque el problema es, precisamente, que no entra agua en L’Albufera», ha añadido. Hay que señalar que es la Junta de Desagüe la entidad mantiene el control de las compuertas del lago desde hace más de 100 años, en el paso de éste de ser un ‘lugar de riqueza de pesca’ a un ámbito predominante de cultivo de arroz, que es muy sensible a la salinidad.

«Los agricultores han controlado en los últimos siglos los niveles de lago –ha explicado Sergi Campillo- pero estamos en el siglo XXI y hay normativa ambiental que es necesario cumplir, por lo que hay que conjugar todos los intereses, que son perfectamente compatibles, de cara a garantizar el interés general».